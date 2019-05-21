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21.05.2019 16:03
Рубрика: Общество

В детской неделе финграмотности поучаствовали почти 2 миллиона россиян

18 мая в РЭУ им. Г. В. Плеханова прошел Семейный финансовый фестиваль, на котором подвели итоги Всероссийской недели финансовой грамотности. В целом по стране прошло более 41 тысячи мероприятий, в которых приняли участие почти 2 миллиона человек из 85 регионов, сообщил директор департамента международных финансовых отношений Минфина, руководитель проекта по повышению финграмотности Андрей Бокарев. 

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Лидерами по числу проведенных мероприятий стали Башкортостан, Ставропольский край и Волгоградская область. В Москве провели более 570 мероприятий, а число участников превысило 25 тысяч человек. Активное участие принимали Воронежская, Курская, Нижегородская, Оренбургская области, Коми и Крым, Ульяновская область, Чувашия.

В рамках недели финграмотности прошел традиционный для проекта всероссийский конкурс эссе. Главной темой конкурса в этом году была "Финансовая грамотность будущего: как изменится жизнь людей с приходом новых технологий". Участники прислали более 1200 работ. Конкурс проходил по нескольким номинациям. Победителями в этом году стали: Андрей Абдрахманов из Башкортостана в номинации 10-13 лет, Винер Таймасов из того же региона в номинации 14-17 лет и Татьяна Гуляева из Санкт-Петербурга в номинации 18-20 лет.

Справка

Проект Минфина "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" реализуется с 2011 года. Главная цель - повышение финансовой грамотности граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.

Фото: Эльмира Аширова
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Целевая аудитория проекта - взрослое население со средним и низким уровнем дохода как активные и потенциальные потребители финансовых услуг, а также учащиеся школьного возраста и студенты (в будущем экономически активное население).

Пятая Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи - событие федерального масштаба, цель которого - познакомить молодых россиян с основами финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Общество Семья и дети Экономика Финансы
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