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21.05.2019 20:02

Запретный патруль

В Германии повторно судят активистов "шариатской полиции"
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Внимание немецких СМИ в эти дни приковано к городу Вупперталь (земля Северный Рейн - Вестфалия), где начался процесс против активистов так называемой шариатской полиции, которые еще пять лет назад проводили своеобразные ночные "рейды нравственности" на улицах города. По горячим следам они были оправданы, однако в прошлом году Федеральный суд отправил громкое дело на новое рассмотрение.
Активисты "шариатского патруля" носили светоотражающие жилеты, чтобы походить на полицейских. Фото: AP Активисты "шариатского патруля" носили светоотражающие жилеты, чтобы походить на полицейских. Фото: AP
Активисты "шариатского патруля" носили светоотражающие жилеты, чтобы походить на полицейских. Фото: AP

Как передает Suddeutsche Zeitung, на скамье подсудимых оказались семеро мужчин в возрасте от 30 до 37 лет, состоящих в одной из радикальных группировок салафитского толка. В 2014 году они по примеру единомышленников из Британии организовали аналогичные патрули, призванные наставлять других молодых мусульман "на путь истины". Агитаторов можно было опознать по ярким светоотражающим жилетам с красноречивой надписью "Шариатская полиция". Они призывали молодежь мусульманского вероисповедания не ходить в бары и на дискотеки, отказаться от алкоголя и держаться подальше от соблазнов местной ночной и вообще светской жизни.

Фото: seanwang / istock
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Изначально их обвинили в нарушении общественного порядка, а именно - в несанкционированном ношении тех самых жилетов. По факту речь шла о нелегальной демонстрации. Однако суд первой инстанции не усмотрел в них формальные "признаки униформы", поэтому подозреваемые были отпущены на свободу. При этом дело получило очень широкий резонанс, и по нему высказались первые лица государства, включая канцлера Ангелу Меркель, которая открыто выражала возмущение самоуправством псевдопроповедников, идущим вразрез с ценностями открытого европейского общества. Занимавший пост министра внутренних дел Германии Томас де Мезьер тоже сделал тогда специальное заявление о неприемлемости упоминания о "шариате" в немецких реалиях - тем более под видом полицейского подразделения.

Фото: iStock
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В конце концов материалами дела заинтересовался Федеральный суд и сделал все для того, чтобы возобновить процесс. Как пишут немецкие СМИ, следователи выявили в действиях "шариатской полиции" новый состав преступления, а именно противоправное поведение, связанное с запугиванием, моральными и физическими угрозами. По мнению журналистов, на этот раз у обвиняемых будет мало шансов оправдаться. Не случайно председательствующий судья Хольгер Юнг, настроенный более чем решительно, обратился к помощи специальной комиссии экспертов в области ислама.

Главная фигура процесса - организатор акций Свен Лау. К нему приковано особенно пристальное внимание полицейских, ведь в 2016 году он был обвинен по гораздо более тяжкой уголовной статье - за поддержку террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Две трети срока он уже отбыл. Впоследствии проповедника признали раскаявшимся, однако он по-прежнему находится под наблюдением немецких правоохранителей и спецслужб.

В действиях "шариатской полиции" выявлено противоправное поведение, связанное с запугиванием, моральными и физическими угрозами

Подобные "шариатские патрули", к слову, действовали в Восточном Лондоне примерно в то же время - с 2013 по 2014 год. Молодые люди точно так же снимали видео, на которых фиксировали разъяснительные беседы с единоверцами на темы морали и нравственности. Причем уличные проповеди не всегда заканчивались мирно. Впоследствии трое из пятерых арестованных по этому делу были признаны виновными именно за хулиганство и впоследствии отправились за решетку.

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