В Госдуме назвали цель возбуждения дела о госизмене против Порошенко

В ГД прокомментировали возбуждение уголовного дела на Украине по факту возможной государственной измены в отношении пятого президента Петра Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудило Государственное бюро расследований Украины. Поводом стало заявление экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, который просил разобраться с мотивами экс-президента в ситуации 25 ноября 2018 года.

Согласно заявлению юриста, действия Порошенко были направлены на умышленное провоцирование РФ на ответные и заранее прогнозируемые агрессивные действия в напряженной ситуации, что привело к потерям в составе ВМС Украины.

- Возбуждение уголовного дела по статье о государственной измене в отношении экс-президента Петра Порошенко - это прямая угроза уходящим политическим элитам Украины, замешанным в разного рода махинациях и разворовывании страны, - заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Согласно прогнозу парламентария, новые власти Украины могут воспользоваться ситуацией. В попытке заработать очки у избирателей перед выборами в парламент Киев может попытаться извлечь политическую выгоду, доведя до логического завершения дело против Порошенко и его команды. Это станет началом объявленного новым президентом Владимиром Зеленским "похода против олигархов", рассуждает депутат. Правда, это, к сожалению, никак не отразится на жизни простых украинцев и не избавит Украину от войны и разрухи, констатировал он.

Железняк считает, кто ко всем обвинениям, которые звучат в адрес экс-президента, в первую очередь, следует отнести развязывание войны против народа Донбасса и многочисленные жертвы среди жителей на Юго-Востоке. В этом перечне также закон о государственном языке, прямо направленный на ущемление прав русскоговорящего населения Украины и разделяющий граждан страны на чужих и своих. Он, безусловно, должен быть аннулирован, убежден парламентарий.