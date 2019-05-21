Новости

В московском метро закрыли три станции 20:01
МИД: Россия не будет искусственно сворачивать отношения с Украиной 19:48
Матвиенко выбрала стажера из числа победителей конкурса "Лидеры России" 19:15
Число мелких ДТП увеличилось в Москве на 20% 19:06
В Госдуме назвали цель возбуждения дела о госизмене против Порошенко 19:00
Более 540 электронных деклараций принес новый эксперимент ФТС 18:58
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой 18:52
Сенаторы предложили отслеживать через ЕГАИС цепочку движения медспирта 18:41
Главную южнокорейскую газету "Чосон Ильбо" уличили во лжи 18:39
Медики рассказали об опасности совмещения чая и алкоголя 18:27
Песков рассказал про зарплаты в Кремле 18:25
Военнослужащие выяснят имя советского военнопленного по жетону 18:19
Более половины предпринимателей инвестируют в бизнес в этом году 18:18
Эксперт рассказал, чем опасны московские комары 18:00
Матвиенко: В России дорожат контактами с Республикой Сербской 17:30
Худруком театра имени Ленсовета стала Лариса Луппиан 17:25
Музей Прадо разрабатывает план спасения своих сокровищ на случай ЧП 17:11
Против Порошенко завели дело по государственной измене 17:02
В Госдуме предрекли провал попыток Киева помешать РФ вернуться в ПАСЕ 16:44
Эйфелеву башню временно закрыли из-за любителя экстрима 16:41
Патрушев обсудил вопросы безопасности туристов в Крыму 16:37
Видео: вся "Игра престолов" за полторы минуты 16:33
В Липецке предложили построить "Белорусский квартал" 16:32
В Москве снова стартует проект "Йога в парках" 16:31
Союзное государство подготовило памятку по правам граждан Беларуси и РФ 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
21.05.2019 19:00
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали цель возбуждения дела о госизмене против Порошенко

Текст: Татьяна Замахина

В ГД прокомментировали возбуждение уголовного дела на Украине по факту возможной государственной измены в отношении пятого президента Петра Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудило Государственное бюро расследований Украины. Поводом стало заявление экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, который просил разобраться с мотивами экс-президента в ситуации 25 ноября 2018 года.

Согласно заявлению юриста, действия Порошенко были направлены на умышленное провоцирование РФ на ответные и заранее прогнозируемые агрессивные действия в напряженной ситуации, что привело к потерям в составе ВМС Украины.

- Возбуждение уголовного дела по статье о государственной измене в отношении экс-президента Петра Порошенко - это прямая угроза уходящим политическим элитам Украины, замешанным в разного рода махинациях и разворовывании страны, - заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Дипломатам было стыдно за неопрятный вид Порошенко

Согласно прогнозу парламентария, новые власти Украины могут воспользоваться ситуацией. В попытке заработать очки у избирателей перед выборами в парламент Киев может попытаться извлечь политическую выгоду, доведя до логического завершения дело против Порошенко и его команды. Это станет началом объявленного новым президентом Владимиром Зеленским "похода против олигархов", рассуждает депутат. Правда, это, к сожалению, никак не отразится на жизни простых украинцев и не избавит Украину от войны и разрухи, констатировал он.

Железняк считает, кто ко всем обвинениям, которые звучат в адрес экс-президента, в первую очередь, следует отнести развязывание войны против народа Донбасса и многочисленные жертвы среди жителей на Юго-Востоке. В этом перечне также закон о государственном языке, прямо направленный на ущемление прав русскоговорящего населения Украины и разделяющий граждан страны на чужих и своих. Он, безусловно, должен быть аннулирован, убежден парламентарий.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Госдума Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков оценил риторику Зеленского
Зеленский подписал указ о роспуске Рады и проведении досрочных выборов
МИД: Попытки помешать "Северному потоку-2" угрожают безопасности Европы
В Минобороны рассказали, как кормят российских солдат
Задержан заместитель губернатора Ростовской области по ЖКХ