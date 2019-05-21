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21.05.2019 16:44
Рубрика: В мире

В Госдуме предрекли провал попыток Киева помешать РФ вернуться в ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина

Попытки Украины блокировать возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) обречены на провал. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя соответствующие заявления украинской стороны.

Ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал депутатов Верховной рады к максимальной мобилизации, чтобы не допустить возвращения РФ в организацию.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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По мнению Слуцкого, всепарламентская мобилизация не будет иметь успеха, а "Украина останется в меньшинстве стран-русофобов". Он считает, что "депутаты распускаемой Рады" на самом деле "намерены противостоять здравому смыслу и праву на равенство делегаций".

Слуцкий подчеркнул, что Россия никогда не просила для себя никаких исключений и настаивает именно на отмене возможности дискриминации абсолютно для всех делегаций 47 государств Совета Европы. "Именно поэтому мы требуем отмены регламентных норм ПАСЕ о лишении права голосовать", - отметил Слуцкий.

Парламентарий напомнил, что решение о возвращении российской делегации в Страсбург депутатами и сенаторами пока не принято. По его словам, это будет зависеть от позиции бюро и постоянного комитета ПАСЕ, которые проведут свои заседания в конце мая.

Россию лишили основных прав в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. РФ после этого отказалась от полноценной работы в ассамблее до внесения поправок в ее регламент, а с 2017 года также заморозила выплату своих взносов в бюджет Совета Европы.

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