До конца года в Градостроительном кодексе закрепят понятие информационного моделирования (BIM, Building Information Modeling) в строительстве. Перейти на эту технологию в полном объеме предполагается к 2024 году. Это процесс, основанный на использовании интеллектуальных 3D-моделей. С помощью технологии специалисты по проектированию архитектурных элементов, инженерных систем и строительных конструкций могут планировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры.

А уже к октябрю этого года может быть разработана Стратегия инновационного развития строительной отрасли РФ до 2030 года. Об этом стало известно на Digital Construction Forum.

Сегодня, когда минстрой реализует нацпроект "Цифровое строительство 2018-2024", многие законодательные нормы нуждаются в пересмотре. Инновационные строительные технологии часто не могут быть реализованы из-за регуляторных или административных барьеров. Стратегия уберет все лакуны и охватит все этапы жизненного цикла объекта капитального строительства, а также вопросы, связанные с градостроительным регулированием отрасли, сообщил Алексей Чиков, ведущий научный сотрудник Института управления и информационного моделирования Университета Минстроя НИИСФ РААС.

В документе будут отражены все варианты использования строительных материалов, новых технологий, взаимодействие между строителями и другими участниками отрасли. Предыдущая версия стратегии была разработана в 2015 году, и многие ее положения серьезно устарели. При этом не стоит злоупотреблять новыми технологиями, стопроцентный переход на BIM при проектировании не нужен, уверены участники рынка. "Даже в развитых странах BIM занимает 20-30 процентов, потому что он попросту не везде нужен. Закономерно, когда технологии 3D применяются на атомных АЭС, но, когда мы говорим о жилом доме, новые технологии уместны там, где они реально нужны. Это не должно превращаться лишь в красивые картинки для заказчика", - полагает президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин.