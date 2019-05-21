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Рубрика: В мире

В Японии 1,5 тысячи домов остались без света из-за ливней

Не менее 1,5 тысячи домов в Токио и соседних префектурах остались без электричества из-за сильных дождей. Непогода обрушилась на столичный регион минувшей ночью.

Фото: pixabay.com
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Ливни уже привели к нарушениям транспортного сообщения. На нескольких железнодорожных ветках Токио поезда ходят с опозданиями, а работа парома в Токийском заливе полностью прекращена, сообщает ТАСС, ссылаясь на NHK.

Мощные дожди также идут в префектуре Сидзуока в 200 километрах к юго-западу от Токио. По прогнозам, здесь за сутки выпадет около 300 мм осадков. Жители ряда районов этой префектуры получили рекомендации об эвакуации из-за угрозы оползней и затоплений.

В мире Восточная Азия Япония
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