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21.05.2019 11:24
Рубрика: Власть

В Минобороны рассказали, как кормят российских солдат

В рацион питания российских военнослужащих больше не входят тушенка и "мясорастительные консервы". Об этом в интервью "Аргументам и фактам" рассказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
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По его словам, индивидуальный рацион питания на сегодняшний день максимально разнообразный, "чтобы не приедался". "Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест", - сказал Булгаков.

Энергетическая ценность базового пайка российского военного - 4200 килокалорий в сутки. В общей сложности в армии РФ более трех тысяч столовых, 887 из них работают по системе "шведского стола"

Отвечая на вопрос, не начали ли солдат кормить устрицами, Булгаков заявил, что "пока до этого не дошло". "Это скоропортящийся продукт", - отметил замминистра обороны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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