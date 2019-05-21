В белорусском замке презентовали медали II Европейских игр

В замковом комплексе "Мир" в Беларуси прошла презентация наградных и памятных медалей II Европейских игр. Место и время презентации было выбрано не случайно: 21 мая - за месяц до начала Игр - в Мир прибыла эстафета огня "Пламя мира".

В дизайне медалей нашел отражение главный символ II Европейских игр - волшебный цветок папоротника, который, согласно легендам, зацветает именно в лесах страны-хозяйки этого спортивного мероприятия.

"Презентация медалей любого спортивного форума подобного уровня - один из ключевых моментов подготовки не только для команды организаторов, но и для команд-участниц Игр, и самое главное, для самих атлетов, - отметил директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин. - Теперь их ожидания, то, ради чего они упорно трудились на протяжении долгого времени, приобрели конкретную форму: ровно через месяц первые награды найдут своих обладателей".

Процесс производства каждой медали занимает порядка 20 часов. Для упрочнения драгоценного покрытия применяют запатентованную технологию белорусских разработчиков с использованием наноалмазов. Для изготовления одной медали высшей пробы требуется квадриллион наноалмазов.

Помимо наградных медалей, к началу Игр будут также изготовлены памятные: ими наградят всех участников II Европейских игр и официальных лиц, входящих в состав спортивных делегаций стран. Памятные медали будут уменьшенной копией наград призеров соревнований.

Как уже информировал "СОЮЗ", II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония).