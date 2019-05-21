МВД России раскрыло крупную аферу в сфере оказания платных медицинских услуг. Липовые врачи "диагностировали" у людей тяжелые заболевания и под предлогом дорогостоящего лечения вымогали деньги. От действий криминальных докторов пострадало больше 11 тысяч человек, общий ущерб составил не менее миллиарда рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Чувашии выявили крупномасштабную криминальную схему хищения денег под предлогом оказания платных медицинских услуг. По ее словам, участники межрегиональной группы под руководством ранее судимого гражданина одного из зарубежных государств для получения сверхприбыли создали в ряде регионов России сеть медицинских клиник.

Жулики в белых халатах действовали по стандартной схеме - пугали страшными диагнозами, а затем людям предлагали оформить кредит на лечение

"Сотрудники подконтрольных организатору call-центров, входя в доверие к гражданам, убеждали пройти обследование. А затем работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения. Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей", - пояснила Ирина Волк.

Действия аферистов потрясают своими масштабами. Клиники, где людей не лечили, а в основном обирали, зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. Полицейские провели по всей России более 50 обысков в жилых помещениях и офисах. В следственные органы было доставлено 25 человек. И это еще не полный список задействованных в масштабной афере. Сейчас полицейские продолжают устанавливать причастных.

Первыми за ниточку, ведущую к мошенникам, потянули чувашские полицейские. В 2017 году в полицию Чебоксар с заявлениями обратились несколько человек. Но дело было заведено лишь в сентябре прошлого года - потребовалось время на оперативные мероприятия. После этого полиция совместно с бойцами Росгвардии нагрянула с обыском в клинику, занимавшую два этажа в деловом центре. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии изъяли документацию и пришли к выводу, что клиника имела к медицине лишь самое отдаленное отношение. Оказалось, что ни у одного из сотрудников не было медицинского образования, а основная их задача была заманивать в клинику доверчивых граждан и уговаривать заключать договоры на дорогостоящее лечение. Чаще всего у людей не было достаточных денег, в этом случае тут же в клинике о оформляли им кредиты. Тогда полицейским удалось задержать двух иногородних жителей по подозрению в мошенничестве.

В МВД по Чувашии уточнили, что на сегодня по делу проходят пятеро подозреваемых и свыше 300 пострадавших. Ущерб от действий мошенников оценивается в более 18 миллионов рублей. В сети, расставленные мошенниками, попадали в основном пожилые люди.

Жулики в белых халатах действовали по стандартной схеме - пугали страшными диагнозами, а затем шокированным людям предлагали оформить кредит на лечение. Как рассказали "РГ" в пресс-службе МВД по Чувашии, средний "чек" на псевдолечение составлял около 60 тысяч рублей. Аферисты не гнушались вымогать деньги даже у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Так в Чебоксарах, в одну из клиник, которая заманивала проведением бесплатной диагностики, пришел пенсионер-чернобылец. У него "обнаружили" несколько тяжелых болезней и путем долгих уговоров заставили взять несколько кредитов "на лечение", от которого человеку стало только хуже, на сумму более 230 тысяч рублей. Или другой случай: пенсионера в клинике так "залечили", что у него отслоилась сетчатка глаза и значительно ухудшилось зрение. Сейчас он вынужден восстанавливать здоровье.

О своем общении с такими лжемедиками "РГ" рассказал пенсионер, инвалид третьей группы Дмитрий Фролов из Тулы. Все началось с телефонного звонка - приятный голос предложил ему пройти бесплатное обследование в только что открывшейся клинике. Красивое название, вывеска, расположение в центре города - все вроде бы говорило о солидности медучреждения. Там человек в белом халате измерил рост, задал обычные вопросы "на что жалуетесь, чем лечились". А потом началось нечто, весьма удивившее пенсионера: к рукам прикрепили зажимами две медные пластинки, подсоединенные к компьютеру.

На мониторе крутилась фигура мужчины, мелькали красные надписи ... "Ого, да у вас вены, - воскликнул врач. - А вот и еще что-то". Словом, Дмитрию Николаевичу предложили пройти "очень эффективный" курс лечения. Цена вопроса - от семидесяти тысяч рублей, кредит предлагалось оформить тут же.

- Мне этот доктор показался странным, будто он не в мединституте учился, а бананами торговал. Говорил явно заученный текст и пока не рассказал все о своем супероборудовании, перебить было невозможно. Как только я промолвил, что подумаю и попросил дать мне письменное медицинское заключение, интерес ко мне пропал. Он сказал, что никаких документов на руки мне не дадут, и поспешил от меня отделаться, - рассказал Дмитрий Николаевич, радуясь, что не попался, как он понял уже дома, в ловушку.