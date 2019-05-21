В перестрелках в Мексике убиты 10 человек

Сразу десять человек стали жертвами стрельбы в двух мексиканских штатах. По данным прокуратуры штата Оахака, неизвестные открыли огонь по группе людей, собравшихся на обочине дороги. Погибли четыре женщины и двое мужчин. Причины нападения пока не установлены, ведутся поиски нападавших.

В штате Тамаулипас военные вступили в перестрелку с представителями местной преступной группировки. После погони на автомобилях, преступники развернулись и попытались вступить в открытый бой с военнослужащими. На месте были убиты четверо членов группировки, один военный получил ранения, пишет РИА Новости.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. В прошлом году в стране было зафиксировано рекордное число убийств - 33,3 тысячи.