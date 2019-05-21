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21.05.2019 20:53
Рубрика: Русское оружие

Люди и ракеты в Арктике не мерзнут

В порту Тикси достраивают городок для дивизии ПВО
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Минобороны продолжает обустраивать свои военные базы в Арктике. Современные армейские гарнизоны уже появились на Новосибирских островах, Северной и Новой Земле, архипелаге Земля Франца-Иосифа, на острове Врангеля, мысе Шмидта и в материковой прибрежной зоне.

За последние годы в Заполярье для военных, их техники и вооружения построили более пятисот различных объектов. А еще были реконструированы 19 армейских аэродромов. Работа в интересах минобороны продолжается в Арктике и сейчас. К примеру, известно, что до конца 2019-го в якутском порту Тикси должны ввести в строй целый городок для дивизии противовоздушной обороны. Вообще-то это соединение, чья главная задача - обеспечить безопасность воздушного пространства над Северным морским путем, базируется в нескольких арктических гарнизонах: на архипелаге Новая Земля, поселке Диксон, других местах. Обустройство там идет повсеместно.

В арктическом поселке Тикси для зенитчиков-ракетчиков завершают строительство 11 объектов

В том же поселке Тикси на побережье моря Лаптевых для зенитчиков-ракетчиков завершают строительство 11 объектов. Для удобства военнослужащих все они, по словам заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, будут соединены между собой крытыми переходами. "Так что ходить в буран, держась за веревку, как в фильмах про полярников, никто не будет", - уточнил генерал.

Фото: РГ/Сергей Птичкин
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О технике тоже не забыли. Все огневые средства, в том числе специально доработанный для полярных широт комплекс ПВО "Тор-М2ДТ", содержатся в морозоустойчивых ангарах. Случись что, его расчету не придется мучиться, пытаясь завести на холоде заледеневший двигатель и запустить покрытую инеем аппаратуру. Даже в суровом арктическом климате выезд "Тора" на позиции, его перевод из походного в боевое положение займет у военных всего несколько минут.

Кстати говоря, подтвердить высокую эффективность комплексам ПВО предстоит на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019". Они запланированы на август-сентябрь и, по некоторым данным, отдельные эпизоды этих масштабных маневров генералы разыграют в арктических водах и прибрежной зоне Северного морского пути.

Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны Арктика: битва за ресурсы
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