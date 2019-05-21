В России изменились правила установления инвалидности

В порядок проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности внесены изменения. Как сообщается на сайте кабинета министров, теперь направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа без участия инвалида.

Сейчас медицинские организации, а также органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, и органы социальной защиты населения направляют граждан на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. При этом процедура освидетельствования проводится по заявлению гражданина, подаваемому им в бюро МСЭ в письменной форме с приложением направления на МСЭ и других медицинских документов.

Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, начинается поэтапный переход к электронному обмену документами, чтобы инвалидам не нужно было ходить по инстанциям, дополнительные бумаги собирать, чтобы все можно было делать через портал государственных услуг.

Сейчас устанавливается возможность подачи через Единый портал государственных и муниципальных услуг запроса в электронном виде на получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.

