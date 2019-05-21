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21.05.2019 13:18
Рубрика: Экономика

В России упрощается порядок получения полиса ОМС

Текст: Ирина Невинная
Для удобства пациентов временное свидетельство об обязательном медицинском страховании теперь будет действительно не 30, а 45 рабочих дней.
Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Это предусмотрено Правилами обязательного медицинского страхования, которые утверждены Приказом Минздрава России. "Российская газета" публикует этот документ в завтрашнем номере. 

Напомним, временный полис ОМС гражданин получает на время изготовления постоянного полиса. Это происходит, например, если гражданин переезжает в другой регион и меняет страховую медицинскую компанию, либо принимает решение о ее замене по другим причинам. 

Онкобольные смогут получать протонную терапию за счет ОМС

Временный полис ОМС дает право пользоваться всеми входящими в программу госгарантий видами медицинской помощи: можно без ограничений посещать всех врачей, проходить процедуры, при необходимости ложиться на стационарное лечение. Теперь все это можно будет делать на пятнадцать дней дольше, чем раньше.

Процедура получения полиса ОМС упрощается: заявление можно будет подать через официальный сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования при наличии электронно-цифровой подписи или через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также в ближайшем МФЦ. 

Фото: iStock
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Новые правила также закрепляют намного более широкие полномочия страховых медицинских организаций. "Также четко определены обязанности страховых представителей, - пояснил "Российской газете" председатель совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков, - В них входят, например, работа с обращениями граждан, организация индивидуального информирования о необходимости прохождения профилактических мероприятий".

А также страховщики обязаны готовить предложения для медицинских организаций по организации профилактических осмотров и диспансеризации. И, конечно, они должны будут разбираться с жалобами и при необходимости организовать проведение экспертиз.

Подробнее читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Экономика Страхование Общество Здоровье Правительство Минздрав
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