В США потерпел крушение штурмовик корпуса морской пехоты

Штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи корпуса морской пехоты США потерпел крушение в районе города Хэйвлок (штат Северная Каролина). Инцидент произошел в понедельник.

Командование воинской части уточнило, что пилот успел катапультировался. Его направили в медцентр Carolina East в городе Нью-Берн для обследования, сообщает РИА Новости.

Информации о жертвах среди гражданского населения, материальном ущербе или разрушениях на земле - нет. Место крушения оцеплено военными. Причины аварии неизвестны.