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21.05.2019 19:45
Рубрика: Власть

Законы пишем вместе

Вячеслав Володин призвал профсоюзы к сотрудничеству с Госдумой
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил на Х съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Он призвал отраслевые профсоюзы к более активному сотрудничеству с профильными комитетами Госдумы. Цель - повысить качество законотворчества.

21 мая в Москве открылся Х съезд ФНПР, в работе которого принимают участие около 700 делегатов со всей страны. В повестке дня съезда - отчет Генерального совета ФНПР, выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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"Думаю, что если мы начнем системно работать, качество законов во многом улучшится", - сказал Володин. Он напомнил, что повышение качества законотворчества и принимаемых решений является одним из приоритетов Госдумы. Уже сейчас у нижней палаты выстроен диалог с руководством ФНПР, однако "на системной и качественной основе" такого взаимодействия между профильными комитетами Госдумы и отраслевыми профсоюзами нет, констатировал спикер. Он напомнил, что у профсоюзов есть возможность через депутатов вносить свои предложения. "Вы лучше знаете эти проблемы, у вас есть возможность в каждодневном режиме чувствовать градус настроений и проблем отрасли", - объяснил спикер ценность идей отраслевиков. "Нужно объединить усилия, чтобы мы вырабатывали решения, законы, опираясь на эту вашу экспертную поддержку и позицию, - призвал он. - Поэтому, если хотите, это предложение к сотрудничеству, которое для нас крайне необходимо". Еще одним направлением взаимодействия Госдумы и ФНПР мог бы стать анализ принимаемых законов, считает Володин. "Необходимо проанализировать, как нормы закона скажутся на экономике, как они защищают человека и решают его проблемы", - заметил он.

Одно из решений съезда - Михаил Шмаков, более четверти века возглавляющий ФНПР, переизбран председателем профобъединения. В своем выступлении он озвучил целый ряд инициатив. В частности, профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату работника раз в год на уровень прогнозной инфляции (причем независимо от формы собственности организации). Другое предложение - продолжить реформу МРОТ, который недавно был установлен на уровне не ниже прожиточного минимума. "Теперь нужно сделать следующий шаг - оторвать МРОТ от прожиточного минимума и привязать к минимальному потребительскому бюджету", - сказал лидер ФНПР. Если это сделать, то зарплатная "минималка" вырастет до 25-27 тыс. рублей. Кроме того, профсоюзы предлагают обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

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