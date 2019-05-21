В Раде назвали возможную дату внеочередных выборов

Досрочные выборы в Верховную раду могут пройти 21 или 28 июля. Об этом, как передает УНИАН, проинформировала первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко после консультаций с президентом Владимиром Зеленским.

По ее словам, новый глава государства намерен подписать указ о роспуске Рады в ближайшие дни. Через 60 дней после этого должны пройти выборы. "Они могут состояться 21 или 28 июля", - отметила Геращенко.

Она также рассказала, что президент обратился в Верховную раду с просьбой провести внеочередное заседание парламента, чтобы принять изменения в избирательное законодательство.

О своем намерении распустить Раду и провести досрочные выборы Зеленский заявил накануне, в день инаугурации. Президент Украины имеет такое право в случае, если парламентские фракции не могут создать коалицию. Однако, по действующему законодательству, Зеленский не может сделать это, если остается менее полугода до конца действия полномочий депутатов (очередные выборы должны были состояться 27 октября).