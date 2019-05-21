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21.05.2019 13:31
Рубрика: Власть

Володин призвал профсоюзы к сотрудничеству с думскими комитетами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил на Х съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). В частности, он призвал отраслевые профсоюзы к более активному сотрудничеству с профильными комитетами Госдумы. Цель - повысить качество законотворчества.

- Думаю, что если мы начнем системно работать, качество законов во многом улучшится, - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

Он напомнил, что повышение качества законотворчества и принимаемых решений является одним из приоритетов Госдумы.

Уже сейчас у нижней палаты выстроен диалог с руководством ФНПР, однако "на системной и качественной основе" такого взаимодействия между профильными комитетами ГД и отраслевыми профсоюзами нет, констатировал Володин.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Он напомнил, что у профсоюзов есть возможность через депутатов вносить свои предложения.

- Вы лучше знаете эти проблемы, у вас есть возможность в каждодневном режиме чувствовать градус настроений и проблем отрасли, - объяснил спикер ценность идей отраслевиков.

- Нужно объединить усилия, чтобы мы вырабатывали решения, законы, опираясь на эту вашу экспертную поддержку и позицию, - призвал он. - Поэтому, если хотите, это предложение к сотрудничеству, которое для нас крайне необходимо.

Еще одним направлением взаимодействия Госдумы и ФНПР мог бы стать анализ принимаемых законов, считает Володин.

- Необходимо проанализировать, как нормы закона скажутся на экономике, как они защищают человека и решают его проблемы, - акцентировал внимание парламентарий.

Таким образом, Думе необходим активный диалог "с самой массовой организацией, которая базирует свои отделения на предприятиях и непосредственно на производствах, которые объединяют трудовые коллективы".

Говоря о важных задачах, стоящих перед РФ, председатель ГД напомнил, что стране необходимо добиться роста ВВП как минимум 4% в год, чтобы решить задачи, поставленные в послании президента Федеральному собранию. Кроме вопроса повышения производительности труда и создания высокотехнологичных мест, необходимо также совместно обсуждать вопросы социальной защиты.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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- Правильно было бы сегодня, понимая, что с приходом цифровой экономики серьезно будет меняться рынок профессий, уже продумать эти вопросы с тем, чтобы у наших граждан были перспективы в этой сфере, - добавил спикер.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", секретарь ФНПР Виктор Пинский также подчеркнул, что работа профсоюзов по формированию законодательства, связанного с вопросами труда, очень важна.

- Анализ правоприменения структурой, которая никому не спускает ошибок - ценнее экспертной оценки теоретиков, - заявил он в своем выступлении. - И ценно, что это предложение прозвучало именно от председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. Это ясно расставляет приоритеты. Самое важное для страны, это как чувствуют себя люди.

В повестке дня съезда - отчет Генерального Совета ФНПР, выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов. В мероприятии принимают участие около 700 делегатов со всей страны.

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