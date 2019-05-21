Володин успокоил депутатов по поводу обнаруженных под Госдумой пустот

В ходе пленарного заседания несколько депутатов поделились беспокойством по поводу пустот, обнаруженных под зданием нижней палаты на Охотном ряду. Коллег успокоил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Тревогу поднял глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), который предупредил, что здание может "просесть". Дело в том, что в ходе предварительных экспертиз под Госдумой были выявлены пустоты (напомним, что здание готовится к реконструкции). В частности, сообщалось, что пустоты обнаружены под зданием пленарных заседаний.

Депутат выразил надежду, что здание Госдумы не провалится.

Вопрос ранее стал предметом обсуждения на Совете Госдумы. Напомнив об этом, Вячеслав Володин заверил, что делается все необходимое для того, чтобы укрепить фундамент.

Парламентарий также рассказал, что вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев недавно "ходил посещать подвалы и простукивал фундамент".