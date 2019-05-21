Врачей накажут за приписки и неэффективные лекарства

Снизить объем приписок и сохранить от нецелевого использования деньги в системе ОМС помогут Правила обязательного медицинского страхования, которые утверждены Приказом Минздрава России. "Российская газета" публикует их в завтрашнем номере.

"Ужесточены санкции к медицинским организациям за непредставление медицинской документации и за искажение информации в реестрах счетов, - рассказал "Российской газете" председатель совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков. - Также увеличивается ответственность медицинских организаций за назначение нерациональной фармакотерапии". Наказание рублем за несоблюдение клинических протоколов (например, если вместо современного дорогостоящего препарата пациенту назначат устаревшее, но доступное лекарство) вырастет в три раза.

Информирование застрахованных, уточнил эксперт, "о перечне оказанных им медицинских услуг и их стоимости будет осуществляться в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг по запросу, в также через официальные сайты".

Таким образом, медицинские организации должны будут вести Единый реестр планируемых госпитализаций в разрезе профилей. С учетом этого реестра поликлиниками будут распределяться объемы медицинской помощи. А страховые медицинские организации ежедневно будут вести учет состоявшихся и несостоявшихся госпитализаций, в том числе при получении высокотехнологической медицинской помощи.

Подробнее читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".