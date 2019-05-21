Все меры безопасности будут реализованы во время II Европейских игр

На создание исключительно комфортных и безопасных условий для участников и гостей II Европейских игр, которые стартуют в белорусской столице в последней декаде июня, направлен соответствующий указ президента Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Документ, уточнили в администрации президента РБ, подготовлен на основе накопленного мирового опыта проведения крупных спортивных состязаний. Его нормы направлены на обеспечение безопасности на спортивных аренах, в гостиницах и иных объектах инфраструктуры Европейских игр, на дорогах Минска.

Реализация указа, отмечают местные обозреватели, поспособствует безопасному проведению в Беларуси континентальных спортивных соревнований, а его принятие свидетельствует об особом внимании, которое уделяется вопросам комфортного и безопасного пребывания в стране участников и болельщиков крупного спортивного форума.

О том, что II Европейские игры пройдут на самом высоком уровне, не вызывает сомнения и у председателя координационной комиссии ЕОК Спироса Капралоса, которого цитирует БЕЛТА. В Минске, по его словам, уже проделана колоссальная работа, чтобы лучшие атлеты Европы смогли концентрироваться на достижении высочайших результатов. "Все спортивные объекты уже полностью готовы к проведению соревнований", - отметил Капралос. Он сообщил и о высоком интересе к предстоящим спортивным триумфам. Права на телевизионный показ Европейских игр приобрели 43 страны Старого Света. Кроме того, трансляцию будут вести 83 страны, находящиеся за пределами континента.

Кстати, заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов анонсировал предстоящую презентацию медалей международного спортивного форума, запланированную на 21 мая в Мирском замке и отметил активные продажи билетов на спортивный форум.