Женская сборная России матчем против команды Доминиканской Республики в бразильской столице 21 мая стартует во втором по счету розыгрыше Лиги наций. Это ежегодный коммерческий турнир под эгидой Международной федерации волейбола.

22 мая подопечные Вадима Панкова сразятся с китаянками, а на следующий день пройдут испытание хозяйками этого этапа бразильянками.

Как мы уже сообщали, в Бразилию наша сборная отправилась в абсолютно экспериментальном составе, имея в своих рядах девять дебютанток, которые ранее никогда не выступали за национальную дружину в официальных матчах.

На предварительном этапе Лиги наций все команды-участницы проведут по 15 матчей за месяц

Такое решение Панкова вполне логично: ведущим волейболисткам нет никакого смысла мотаться в Бразилию и обратно, ведь следующие три этапа с участием российской команды пройдут на нашем материке - в Турции, Бельгии, Италии и на домашней площадке в Екатеринбурге. То есть 16 участников сыграют в один круг, затем пять сильнейших и Китай как организатор финальной стадии соберутся 3-7 июля в Нанкине, чтобы определить победителя и призеров.

В общей заявке сборной на Лигу наций 25 спортсменок, и только двое из них родились в 2000-х. В Бразилии должна сыграть 16-летняя (!) связующая Полина Матвеева из клубной системы казанского "Динамо". В прошлом году она стала чемпионкой Европы в возрастной категории U-17 и вошла в символическую сборную турнира.

При этом в Суперлиге Матвеева не играет, она выступает за резервные составы казанского клуба в Высшей лиге "А" и Молодежной лиге.

Интересно, что в постсоветской истории нашей национальной дружины уже были две девушки, дебютировавшие за главную команду страны в год своего 17-летия. Причем обе они связующие и воспитанницы "Уралочки" Николая Карполя - Мария Лихтенштейн и Ольга Хржановская (Чуканова). И все-таки если Матвеева выйдет в Бразилии на площадку хотя бы на один игровой эпизод, то именно она станет самым молодым новичком. День рождения у нее только в августе.

Не только Панков, но и многие другие наставники из разных стран постараются использовать Лигу наций как полигон для проверки ближайшего резерва. Мало кто ставит на этот турнир серьезные спортивные задачи. В 2019-м главнее всего олимпийский отбор и континентальные чемпионаты. Даже проводимый раз в четырехлетие Кубок мира уходит в тень. В отличие от прошлых подобных соревнований, сейчас этот турнир уже не имеет никакого отношения к квалификации на летние Игры.

Скорее всего, команды будут ставить максимально звонкие по именам составы на домашние этапы. Ведь суть Лиги наций, пришедшей на смену Гран-при, именно в том, чтобы болельщики гарантированно видели живьем свои сборные хотя бы три раза в году.

Где будем смотреть

21 мая, вторник "МАТЧ! Арена"

22.50. Россия - Доминиканская Республика. Прямая трансляция. 01.50 (в ночь с 21 на 22 мая). Бразилия - Китай. Прямая трансляция.

22 мая, среда "Матч ТВ"

22.50. Россия - Китай. Прямая трансляция.

23 мая, четверг "МАТЧ! Арена"

01.50 (в ночь с 23 на 24 мая). Бразилия - Россия. Прямая трансляция.