Зафиксирован рост финансирования российских НКО из-за рубежа

Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20 процентов и составляет уже 85 миллиардов рублей. Такие данные во вторник привел председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

"Нам пришел ответ из Росфинмониторинга о том, что зарубежное финансирование некоммерческих организаций выросло и составляет теперь 85 миллиардов рублей. А это 1,2 миллиарда долларов, причем открытая часть - меньше 700 миллионов", - цитирует депутата РИА Новости. "Мы хотим, чтобы эти огромные средства не уходили под видом образовательных, культурных и прочих программ на манипулирование населением через соцсети и СМИ", - добавил парламентарий.

Депутат Гаврилов рассказал, что этот вопрос планируется обсудить на предстоящем заседании думского комитета. Он уточнил, что речь идет о возможности подготовки законопроектов, направленных на усиление ответственности компаний, исполняющих функции иностранных агентов, за попытки манипулирования гражданами, в том числе через соцсети.

Член Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев считает, что серьезной угрозы в возросшем финансировании нет, но только если это плановая работа.

"Мы как законодатели приняли достаточно мер, чтобы такие организации были достаточно прозрачными, и органы госнадзора могли при необходимости проверить их деятельность на соответствие законодательству", - пояснил в комментарии "Дума ТВ" парламентарий.

Не так давно минюст не стал отменять новые требования к отчетности НКО, против которых выступил председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов. Требования, введенные в августе 2018 года, обязывают НКО указывать зарубежные источники финансирования российских компаний-доноров.

Минюст также разработал поправки в Закон "Об общественных объединениях" об обязательной регистрации не имеющих юридического лица некоммерческих объединений.

Ранее руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту России Владимиру Путину, на какие цели НКО тратят полученные деньги.

Мы хотим, чтобы эти средства не уходили под видом образовательных, культурных и прочих программ на манипулирование населением через соцсети и СМИ

По его словам, наибольшее количество денежных средств выделяется на систему образования. Он также подчеркнул, что часть денег из иностранных источников пошла далеко "не на благие цели".

В конце прошлого года на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сказал, что издержки закона об НКО-иноагентах, связанные с благотворительной, а не политической деятельностью, если нужно, можно скорректировать. Его реализация, по словам главы государства, не должна мешать нормальной жизни.

Президент не видит никаких проблем в правоприменительной практике, но если коррективы понадобятся, то, по его словам, их внесут.

"Я встречаюсь с правозащитниками, и они указывают на некоторые элементы издержек этого закона, связанные с по сути благотворительной деятельностью, а не политической", - сказал Путин.

При этом президент добавил, что политическая деятельность НКО все-таки должна быть легализована.

В ноябре 2018 года хакерская группа Anonymous выложила документы с перечнем организаций, активистов и СМИ, финансирование которых осуществляется напрямую британским МИДом.

В документе, который касается России, указано, что финансирование составляет около двух миллионов фунтов стерлингов.

Среди получателей значатся имена основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заочно осужденного в России за мошенничество, а также ученого Игоря Сутягина, который был осужден за госизмену, а в настоящий момент проживает в Лондоне.

Сегодня в реестре НКО, причисляемых к иноагентам, числится 75 НКО. Список ведет Министерство юстиции РФ.