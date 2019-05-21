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Рубрика: В мире

Зеленский подписал первый президентский указ

Фото: EPA/OLEG PETRASYUK Фото: EPA/OLEG PETRASYUK
Фото: EPA/OLEG PETRASYUK

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ, приняв полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий документ опубликован на сайте администрации главы государства.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Согласно конституции, президент по должности является Верховным главнокомандующим ВСУ, пишет ТАСС. Он назначает и освобождает от должностей высшее командование армии, вносит в Верховную Раду представления о назначении или освобождении от должности министра обороны, возглавляет и формирует персональный состав Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, по итогам второго тура выборов украинского президента, Владимир Зеленский набрал 73,22 процента голосов, за его соперника Петра Порошенко проголосовали 24,45 процента избирателей.

В понедельник в Киеве состоялась инаугурация нового главы государства. Во время торжественного собрания Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу и официально вступил в должность президента. В качестве первой общегосударственной задачи Зеленский заявил - "прекращение огня на Донбассе".

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