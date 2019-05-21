Зеленский подписал первый президентский указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ, приняв полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий документ опубликован на сайте администрации главы государства.

Согласно конституции, президент по должности является Верховным главнокомандующим ВСУ, пишет ТАСС. Он назначает и освобождает от должностей высшее командование армии, вносит в Верховную Раду представления о назначении или освобождении от должности министра обороны, возглавляет и формирует персональный состав Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, по итогам второго тура выборов украинского президента, Владимир Зеленский набрал 73,22 процента голосов, за его соперника Петра Порошенко проголосовали 24,45 процента избирателей.

В понедельник в Киеве состоялась инаугурация нового главы государства. Во время торжественного собрания Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу и официально вступил в должность президента. В качестве первой общегосударственной задачи Зеленский заявил - "прекращение огня на Донбассе".