Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией. Об этом сообщил Андрей Богдан, назначенный во вторник вечером главой президентской администрации Зеленского.

В эфире телеканала "112 Украина" Богдан пояснил, что по этой теме должны "не только депутаты проголосовать, а президент принять решение". "Народ должен решить", - сказал он, призвав "общество дать оценку". Для проведения такого голосования потребуется принятие соответствующего закона, что глава президентской администрации назвал "основным направлением деятельности".

На всенародный референдум планируется вынести вопросы "мирных договоренностей с Россией" и конфликта в Донбассе. Напомним, в Москве не раз подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а Киеву необходимо искать диалога и мира с руководством и населением самопровозглашенных республик.

В заключение Богдан напомнил, что является "очень патриотичным" и "выходцем из Львова", но призвал "искать компромисс".