Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.

Генерал армии Виктор Муженко, занимавший эту должность с июля 2014 года, отправлен в отставку. 51-летний Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище, а после распада СССР служил в сухопутных войсках ВС Украины. Последние годы возглавлял штаб сухопутных войск.

Ранее во вторник Зеленский провел встречу с министром обороны страны Степаном Полтораком. До этого тот написал прошение об отставке, но сообщил, что продолжит исполнять свои обязанности до решения Верховной рады о его увольнении.