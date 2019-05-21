Жюри Международного конкурса "РГ" выбрало лауреатов

Впервые за 19 лет существования Международный Пушкинский конкурс "РГ" для педагогов-русистов выходит на Красную площадь. Его тема "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер?" будет обсуждаться 6 июня, в день рождения поэта, на площадке знаменитого Книжного фестиваля.

В дискуссии примут участие директор Литературного музея Дмитрий Бак, писатель Александр Архангельский и заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова.

А накануне жюри конкурса с наслаждением читало присланные в редакцию эссе. В этом году к нам их поступило 225 из 39 стран мира. Больше всего, 37, из Казахстана. Впервые в конкурсе приняли участие русисты Сирии, Иордании и Македонии. Самые дальние адресаты - Индия, Канада, Китай, Монголия, США.

Несмотря на то что весь минувший год на Украине обсуждался, а буквально на днях был подписан президентом дискриминационный для русского закон о государственном языке, на конкурс пришло 5 работ из соседней страны. Столько же поступило из Грузии, причем с обнадеживающей информацией: в школьные программы вновь включено изучение русского языка с пятого класса. "Раньше учили только в старших классах и по желанию", - пишет Наталья Гергедава из Тбилиси.

Впрочем, сказать, как русисты из Грузии, что жизнь потихоньку налаживается, могут не все. Из Казахстана сообщают, что к 2020 году страна перейдет на латиницу. Из Кишинева, что русский постепенно выживают из гимназий с молдавским языком обучения: там его сегодня только два часа в неделю. В лицеях и вовсе язык Пушкина - по выбору.

И все же, как пишут русисты, цвет настроения - Пушкин! Тема блогерства поэта в конкурсных эссе прозвучала изобретательно и свежо. Кто-то увидел Александра Сергеевича миллионником с остро политическими постами, кто-то предложил ему продвинутый ник "Саша-бомба", было предположение, что Пушкин поставит себе статус "Все сложно с Натальей Гончаровой" и попытается собрать встречу лицеистов через "Одноклассники". Итог дискуссии подвела молодой педагог из Одессы Надежда Симонова: "Пушкину не нужны подписчики, ему нужны читатели!"

Прямая речь

Марина Королева, председатель жюри конкурса, профессор Высшей школы экономики:

- В этом году тема вывела на молодых учителей русского. Это было важно для нас: услышать тех, кто сейчас решает преподавать русский язык за пределами России. Почему, как - и кто такой Пушкин для них и их учеников.