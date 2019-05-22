Александр Овечкин: "Нам без разницы, с кем играть дальше"

Звездный нападающий сборной России Александр Овечкин забил гол в ворота Швеции и помог команде победить в последнем матче группового этапа чемпионата мира (7:4). Впервые с Олимпиады в Сочи Овечкин отличился с передачи Евгения Малкина. Лед Александр покидал в отличном настроении, но на долгие беседы с журналистами настроен не был.
Ваш гол после передачи Малкина удивил - давно такого не видели…
Александр Овечкин: Все сошлось (улыбается).
Что произошло во втором периоде, в котором сборная России забила шесть шайб?
Александр Овечкин: Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление, ритм были хорошими. Вы видели все сами.
В четвертьфинале вас ждет США, а не Германия - это круто?
Александр Овечкин: Может быть для вас, журналистов. А для нас - без разницы.