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22.05.2019 22:03
Рубрика: В мире

Отсидел на новый дом

Американцу выплатят 1,5 миллиона долларов за ошибочный приговор
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Американец Ричард Филипс добился компенсации в 1,5 миллиона долларов от властей штата Мичиган за то, что по ошибке провел в тюрьме более 45 лет. Ни один заключенный в США не просидел за решеткой больше лет из-за ошибки Фемиды, чем Филипс.

Он попал в тюрьму 27-летним молодым человеком, а вышел на свободу только в прошлом году 72-летним стариком. В 1971 году его приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за вооруженный грабеж и убийство. Только в 2010 году один из фигурантов дела признался, что дал ложные показания против Филипса. И лишь в 2018 году после апелляции и нового рассмотрения дела он вышел на свободу, реабилитированный по обвинению в убийстве.

Фото: Виктор Васенин
Заключенные смогут требовать компенсации за плохие условия в тюрьме

Согласно законам штата Мичиган, тем, кто отбывал срок из-за ошибочного приговора, положена компенсация в размере до 50 тысяч долларов за каждый год тюрьмы. То есть Филипс может претендовать на сумму до 2,25 миллиона долларов. Пока ему компенсируют только 1,5 миллиона долларов за те три десятка лет, которые он отсидел по ошибочному обвинению в убийстве. Остальной срок Филипсу дали за вооруженный грабеж, а это обвинение с него пока не сняли. Сам Филипс рассчитывает приобрести на полученную компенсацию небольшой дом. А пока он зарабатывает на тюремном прошлом.

Последние три десятка лет в заключении Филипс писал картины, которые теперь продает через открытый им сайт в интернете. Стоимость некоторых работ достигает нескольких тысяч долларов.

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