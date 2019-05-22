В первом квартале 2019 года в Москве было заключено на 12 процентов меньше сделок с апартаментами, чем в аналогичный период 2018 года, подсчитали в "Метриум".

Доля этого формата жилья в продажах новостроек столицы составила 8 процентов (10 процентов за первые три месяца прошлого года). С января по март зарегистрирована тысяча договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве комплексов апартаментов.

При этом в самом крупном сегменте рынка по количеству сделок - в комфорт-классе - спрос на апартаменты вырос. Правда, всего на 2 процента. Значительнее всего снизилась активность покупателей в сегменте апартаментов бизнес-класса, где количество ДДУ сократилось на 41 процент. Эксперты объясняют это окончанием продаж в нескольких популярных проектах.

В премиум-классе спрос вырос в 2,2 раза, хотя в абсолютном выражении речь идет более чем о 100 реализованных апартаментах.

Московская недвижимость продолжает оставаться привлекательным активом для инвестиций

В отдельных сегментах столичного рынка доля апартаментов остается существенной, отмечают эксперты "Метриум". В премиум-классе 22 процентов договоров долевого участия относились к апартаментам.

-Сокращение продаж на рынке апартаментов в первом квартале - это временное явление, связанное со структурой предложения, - полагает управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая. - В ближайшем будущем ситуация может измениться из-за реформы долевого строительства. Именно в сегменте апартаментов сохраняется возможность привлечения средств напрямую от покупателей по договорам купли-продажи, так как речь идет о нежилых помещениях. Соответственно, некоторые девелоперы могут нарастить долю апартаментов в портфелях, если не смогут вписаться в новую модель финансирования строительства.

Если такой прогноз реализуется, спрос на апартаменты дополнительно возрастет в связи с увеличением предложения и более привлекательным уровнем цен на них.

По данным компании "Колди", за прошлый год в Москве продали более 7,3 тысячи апартаментов - это почти в 23 раза больше, чем пять лет назад. В 2013 году в столице зафиксировали всего 322 сделки купли-продажи апартаментов.

-Московская недвижимость продолжает оставаться популярным активом для инвестиций россиян и экспатов, а также способом улучшения качества жизни для москвичей и проживающих в регионах соотечественников, - отметила коммерческий директор компании "Колди" Елена Орешкина. - За пять лет апартаменты из "недожилья", статус которого автоматически являлся 10-20-процентным дисконтом по отношению к сопоставимым по характеристикам квартирам аналогичной локации, этот сегмент стал настоящим драйвером рынка.

По мнению Елены Орешкиной, тот факт, что с 2013 года объемы продаж апартаментов в Москве выросли в 23 раза и формат "завоевал" четыре новых округа столицы, свидетельствует о переходе "штучного" предложения к появлению комплексного дифференцированного продукта.