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Apple выпустила самый мощный ноутбук MacBook. Названы цены в России

22.05.2019,  
14:06
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple представила обновленную модель ноутбука MacBook Pro, которая будет оснащаться процессорами от Intel восьмого и девятого поколений.

Новый MacBook Pro. Фото: Apple

В новой линейке выпускаются модификации MacBook Pro с экранами 15 дюймов, которые оснащаются 6- и 8-ядерными процессорами, а также 13-дюймовые - в них ставят 4-ядерные процессоры.

Новые ноутбуки, как утверждают в Apple, являются самыми быстрыми среди других устройств MacBook.

Еще одним отличием новинок стала усовершенствованная клавиатура, в которой устранены недостатки, приводящие к залипанию клавиш. Об этом пишет издание The Loop. Новые MacBook включены в программу бесплатного ремонта клавиатур.

Среди других характеристик новых ноутбуков - сенсорная панель Touch Bar, трекпад с поддержкой Force Touch, SSD-накопители, чип безопасности T2, поддержка Touch ID.

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В России стоимость младшей 13-дюймовой модели MacBook Pro начинается от 156 тысяч рублей, 15-дюймовая модель обойдется минимум в 208 тысяч рублей.

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