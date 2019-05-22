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Московское метро начало открывать станции после сбоя 23:00
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Как подорожал седан Lada Vesta с 2015 года 22:54
Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией 22:35
МИД призвал к созыву комиссии по ядерной сделке с Ираном 22:17
МИД России ответил на новые санкции США 22:15
Из тоннеля московского метро вывезли пассажиров 22:07
В Рязани начались соревнования боевых "кентавров" 21:43
Путин и Лукашенко пообщаются в Нур-Султане 21:40
Появилось фото пассажиров, застрявших в метро Москвы 21:27
Швеция - Россия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 21:15
В Новгороде школьник чуть не лишился пальца на спортплощадке 21:09
Самолет из Нового Уренгоя прервал полет из-за неубранных шасси 20:56
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Александр Вучич возмущен провокациями западных спецслужб 20:43
В Египте нашли артефакты Эхнатона, Нектанеба и Птолемеев 20:26
В московском метро в тоннеле встали три поезда 20:25
Такси, которому не нужны дороги, успешно прошло испытания 20:19
Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины 20:07
В московском метро закрыли три станции 20:01
МИД: Россия не будет искусственно сворачивать отношения с Украиной 19:48
Матвиенко выбрала стажера из числа победителей конкурса "Лидеры России" 19:15
Число мелких ДТП увеличилось в Москве на 20% 19:06
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Овен

Сейчас лучше не затевать тяжб, связанных с разделом прибыли или имущества.

Телец

Чем сложнее ваши задачи, тем с большим энтузиазмом вы возьметесь за дело. А звезды помогут.

Близнецы

Не меняйте привычное течение жизни, поскольку не сможете контролировать ход событий.

Рак

Даже небольшие события могут повлечь за собой череду перемен, к которым вы не готовы.

Лев

Многое сейчас будет зависеть от того, хотите ли вы изменить свою жизнь к лучшему или стремитесь оставить все как есть.

Дева

Разумный собеседник поможет быстро разобраться в ваших проблемах, а также подтолкнет к верным решениям.

Весы

Ваши инициативы будут залогом возникновения ситуаций, которые позволят вам укрепить свои позиции.

Скорпион

Вам непросто преуспеть в ситуации, когда необходимо ждать и надеяться на благосклонность людей, облеченных властью.

Стрелец

Там, где необходимы натиск и расчет, вы будете вне конкуренции.

Козерог

Не навязывайте партнерам линию поведения, которая кажется вам удачной, поскольку вы будете исходить из собственных предубеждений.

Водолей

Ваши идеи окажутся привлекательными для многих людей. Полагайтесь только на тех, кто готов внести конкретную лепту.

Рыбы

Если вы разовьете бурную деятельность, которая будет вам по плечу, то быстро забудете о всех прежних переживаниях.

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