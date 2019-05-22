Беларусь и США будут сотрудничать в борьбе с оборотом наркотиков

На противодействие незаконному обороту наркотических средств направлен меморандум, подписанный в белорусской столице Государственным таможенным комитетом РБ и Агентством по борьбе с наркотиками минюста США, информирует БЕЛТА.

Положения документа, уточняет агентство, нацелены на совместную борьбу с незаконным оборотом психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также с преступлениями, связанными с легализацией денег, полученных в результате аналогичной преступной деятельности.

Американское Агентство по борьбе с наркотиками планирует организацию тренингов для белорусских коллег, уточнила после церемонии временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур. По ее мнению, меморандум открывает дорогу для "дружеского и честного взаимодействия, дает основу для открытого обмена разведывательной информацией и тесной работы над совместными расследованиями в духе взаимного доверия".

В Таможенном комитете РБ отметили, что реализация положений меморандума будет способствовать устранению факторов, отрицательно влияющих на торговлю и экономическое развитие стран, а также недопущению действий, представляющих угрозу здоровью населения.