Новости

Зарубежные СМИ назвали закупки Россией золота "плохим знаком" 09:41
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле 09:30
В России расширили перечень банков для работы с деньгами дольщиков 09:29
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Венгрию и Словакию 09:23
В вузах откроются новые направления, связанные с цифровизацией 09:21
На Дальнем Востоке появился первый "Сад Победы" 09:19
Ученые рассказали о влиянии кофе на кишечник 09:01
Физикам удалось получить уникальное вещество, которого нет на Земле 08:56
Нижегородский участковый предложил, как улучшить медпомощь на селе 08:56
Савченко увидела страх в глазах украинских депутатов 08:52
Нарышкин: Ситуация вокруг Ирана развивается по тревожному сценарию 08:45
В КНДР Байдена назвали слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне 08:37
Уральские хирурги из осколков "собрали" череп выпавшей из окна девочки 08:31
СМИ: США могут внести в черный список еще одну китайскую компанию 08:20
Житель Бурятии зарезал спрятавшую от него спиртное шестилетнюю дочь 08:11
Сегодняшний день станет самым теплым в Москве на этой неделе 08:05
Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытке захвата власти 07:58
Шесть человек стали жертвами беспорядков в столице Индонезии 07:52
На юге Алтайского края ввели режим повышенной готовности к паводку 07:49
Налоговые льготы ввели для предприятий сельскохозяйственного машиностроения 07:36
На Восточный доставили космический аппарат "Метеор-М" 07:19
Сотрудники ФСБ нейтрализовали потенциальных террористов под Владимиром 07:08
Ученые выяснили, какое ночное состояние предупреждает о раке 07:02
В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви 06:56
Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник 06:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 08:56
Рубрика: Общество

Физикам удалось получить уникальное вещество, которого нет на Земле

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Где и как найти воду в экстремальных условиях космоса? Это задача, ответ на которую ищут ученые. И вот, похоже, найден необычный вариант решения, о котором сообщают ученые в журнале Nature.

Мариус Милло и его коллеги использовали в лаборатории лазерной энергетики университета Рочестера (США) один из самых сильных лазеров в мире, чтобы под действием ударной волны одновременно сжимать и нагревать воду и затем идентифицировать ее атомную структуру. В результате эксперимента давление в воде за мгновение достигло более 100 гигапаскалей (это примерно в миллион раз больше, чем атмосферное давление на Земле), а температура достигла более 1700 градусов по Цельсию.

Фото: Sen/facebook.com
Первое в мире видео Земли в формате 4K снял созданный в России спутник

В момент лазерного удара исследователи направили рентгеновские лучи сквозь материал - и впервые сделали видимой необычную форму льда. Рентген показал, что вода не стала перегретой жидкостью или газом. Как это ни парадоксально, но атомы образовали кристаллический лед. Ученые зафиксировали, что "в этих условиях вода затвердевает в течение нескольких наносекунд в гранулы льда нанометрового размера".

Оказалось, что лед стал частично твердый, частично жидкий. Отдельные молекулы воды под сильным давлением и теплом разрушаются. Кислород и водород ведут себя по-разному. Атомы кислорода заключаются в кубическую решетку, а водород, по словам Милло, "начинает прыгать из одного положения в кристалле в другое". Движение настолько быстрое, что ионизированные атомы водорода выглядят как жидкость.

Новую фазу воды с причудливыми свойствами ученые назвали суперионный лед. В отличие от льда в морозильной камере или на Северном полюсе, суперионный лед черный и горячий. Его куб, кстати, весил бы в четыре раза больше обычного льда.

Фото: KRAUS & IRELAND, 2011 / W. M. Keck Observatory
Астрономы заявили о рождении "новой Солнечной системы"
Фото: Mohd RASFAN/AFP
Данные с "Аполлона" привели к удивительному открытию на Луне

Исследователи сообщают, что структура льда напоминает металл. Он может проводить электричество, а заряженный водород - выполнять роль электронов. Блуждающие положительно заряженные частицы гарантируют стабильность этого льда по сравнению с другими ледяными кристаллами, в результате чего температура его плавления вырастет, а это значит, что горячий лед не растает.

Хотя никто никогда не видел горячий черный лед, впервые он был теоретически предсказан более 30 лет назад в компьютерной симуляции, и с тех пор искали доказательства его существования. Команда Милло считает, что этот лед может быть одним из самых распространенных видов воды во Вселенной.

Например, внутренняя часть планет Уран и Нептун может состоять из этого необычного льда. Обнаружение суперионного льда потенциально решает давние загадки о составе этих ледяных гигантов.

Общество Космос Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сотрудники ФСБ нейтрализовали потенциальных террористов под Владимиром
Четыре австрийских министра ушли в отставку из-за скандала
Объявлено время начала матча Россия - США
CNBC: США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400
Козак назвал преждевременной тревогу о росте цен на бензин