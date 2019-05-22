Bloomberg сравнил богатейших бизнесменов в истории

Bloomberg создал новую методику оценки состояния богатейших людей в зависимости от времени в истории и инфляции и сравнил состояние нынешних миллиардеров с магнатами из прошлого.

Выяснилось, что богатейший человек мира Джефф Безос по своему состоянию в 117 миллиардов долларов и влиянию не столь состоятелен, как конкуренты из прошлого. В частности, Джон Рокфеллер в 1937 году располагал состоянием в 1,5 миллиарда долларов. Если принять во внимание инфляцию, то это были бы уже 26 миллиардов долларов. Но если ещё учесть долю богатства Рокфеллера от ВВП США (1,6 процента) и сопоставить эту цифру с сегодняшним днём, то выходит, что нефтяной магнат был в три раза богаче Безоса.

Автор новой системы экономист Сэмюел Уильямсон также выяснил, что сталелитейный магнат начала XX века Эндрю Карнеги был богаче Билла Гейтса, железнодорожный магнат конца XIX в Корнелиус Вандербильт богаче Уоррена Баффета. Уильямсон пошёл дальше и понял, что живший в XI веке двоюродный брат британского короля Вильгельма Завоевателя в пересчете на сегодняшний день владел землями на 203 миллиарда долларов, а подавивший восстание Спартака римский консул Марк Красс - 210 миллиардов долларов.