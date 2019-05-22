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22.05.2019 22:00
Рубрика: В мире

Готовят провокацию

Боевики создали "химическое крыло"
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Руководитель нашего миротворческого Центра в Сирии генерал Виктор Купчишин сообщил новые сведения о том, как террористы из окопавшейся в Идлибе группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена на территории РФ) готовятся использовать против мирного населения химоружие и обвинить в этом армию Асада и ВКС РФ.

По свидетельству пленных, намерения у главарей боевиков самые серьезные. Они даже создали спецподразделение - так называемое "химическое крыло". Оно состоит из отделов планирования, разработки отравляющих веществ и своего рода пресс-службы. Возглавляет отряд некий Абу Басыр Аль-Британни, туда входят уроженцы европейских стран и республик бывшего СССР.

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Штаб "крыла" расположен в Идлибе. Есть у боевиков даже своя медгруппа, члены которой под руководством сотрудников спецслужб США прошли в Ракке курс оказания помощи пострадавшим при отравлении химвеществами. Отдел разработки, занимающийся синтезом отравляющих веществ, находится в здании городского медучреждения Джиср-Аш-Шугура. А в поселке Иштебрак оборудован склад и мастерская для снаряжения боеприпасов "химией".

Свои "адские бомбы" боевики развезли по разным районам провинции Идлиб. Но первую постановочную химатаку они собираются устроить в Джарджаназе и Серакабе, куда уже согнали беженцев из южных провинций Сирии. Аналогичные приготовления ведутся и на западе провинции Алеппо.

Между тем Минобороны России сообщило, что 22 мая боевики запустили с территории Идлиба в направлении нашей авиабазы Хмеймим 17 реактивных ракет. Восемь до объекта не долетели, а оставшиеся сбили дежурные расчеты прикрывающих базу комплексов ПВО.

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