Ученые: на брачный успех самцов напрямую влияют их матери

Властные самки бонобо увеличивают вероятность отцовства своих сыновей в три раза (по сравнению с самцами без материнской поддержки). Такой вывод на основе наблюдений за шимпанзе бонобо сделала команда исследователей под руководством Мартина Сурбека, ученого из института эволюционной антропологии общества Макса Планка (Германия).

Матери бонобо активно помогают своим взрослым сыновьям на всех стадиях их жизни: они опекают их в сообществе, встают на сторону отпрысков в конфликтных ситуациях и даже активно содействуют сыновьям при спаривании. Они держат наследников рядом с плодовитыми самками, защищают сыновей от конкурирующих самцов, когда те претендуют на ухаживание. Более того, матери бонобо (pan paniscus) в два раза чаще, чем матери обычных шимпанзе (pan troglodytes), присутствуют при спаривании своих сыновей.

Решительная поддержка матерей бонобо значительно усиливает позицию их наследников в сообществе и даже "образуют с ними коалиции, чтобы обеспечить им высокий ранг доминирования", сообщают ученые.

Бонобо и обычные шимпанзе, также называемые карликовыми шимпанзе, являются ближайшими родственниками человека в животном мире. Биолого под руководством Сурбека изучали одиннадцать свободно живущих групп обоих видов в Конго, Танзании, Уганде и Кот-д'Ивуаре. Они обратили внимание на то, как матери воспитывают и опекают своих детей. Оказалось, у обоих видов молодые самцы обычно остаются с матерью, то есть в той группе, в которой они родились. В то время как о дочерях матери бонобо так не заботятся, может быть, в силу того, что молодые самки меняют свое сообщество.

Любопытная деталь: у самок бонобо, по сравнению с шимпанзе, более сильная позиция, в сообществе у них высокий статус, который они используют во время спаривания своих сыновей.

"Это первый случай, когда мы смогли показать влияние материнского присутствия на очень важную черту самца - фертильность (отцовство в единицу времени/возможностей), - сообщает Сурбек в отчете. - Факт, что матери оказывают такое сильное прямое влияние на количество потомства своих детей, был очень удивительным".

"Насколько нам известно, - говорится в отчете ученых, - ни одна работа не изучала влияние присутствия матерей на фертильность самцов".