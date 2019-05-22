Брестская крепость, Брестская уния, Брестский мир и Брестская Библия. Символы Бреста, которые объединяет одна территория, одна священная земля, политая кровью защитников легендарной Цитадели в 1941-м. Здесь начинался старый город, которому в нынешнем году исполняется 1000 лет. Отсюда в будущее шагнул город новый - гостеприимный, утопающий в цветах, музыкальный, театральный, молодежный. Город со своим теплым климатом - деловым и погодным.

В этом смогут убедиться участники и гости XIV Международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", который, стартовав 22 мая в Минске, 23-24 мая продолжается в Бресте. В форуме участвуют руководители и представители ведущих СМИ, медиаэксперты - 250 человек из 24 стран.

Организаторы - Министерство информации Беларуси и Постоянный Комитет Союзного государства.

Одна из главных задач форума - обсуждение роли средств массовой информации в межгосударственном развитии, укреплении общегуманитарных ценностей, содействии взаимопонимания между странами и народами. Медиапространство и информационная безопасность, влияние соцсетей и блогосферы на формирование общественного мнения, современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов. Не случайно ответы на эти актуальные вопросы международное журналистское сообщество собралось искать в Бресте. Город уже давно зарекомендовал себя как площадка для поиска решений через партнерство.

На конец недели синоптики обещают в Бресте дожди. Несмотря на ожидаемую непогоду, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук гарантирует теплый прием и идеальные возможности для дискуссий.

- Брест - тот город, где можно минимизировать все противоречия, потому что в Бресте нельзя быть неискренним.

В программе медиафорума - "круглый стол" на тему "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы"

Эти слова прозвучали на минувшей неделе во время мероприятий с участием полномочных представителей государств - участников СНГ во главе с председателем Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, который оценил Брест в статусе культурной столицы Содружества-2019.

В программе медиафорума - "круглый стол" на тему "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы". Традиционная летняя школа журналистики проведет мастер-классы в Брестском госуниверситете имени А. С. Пушкина. Профессионалы будут обсуждать современные информационные технологии в теле- и радиопространстве, роль блогеров в продвижении контента и, разумеется, зададутся вопросом: "Есть ли будущее у печатных СМИ?"

А пленарное заседание пройдет в конференц-зале туристической усадьбы "Рыньковка" в Брестском районе. Перед началом здесь можно будет ознакомиться с экспозициями "Беларусь непобежденная", "2019 - Год малой родины и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". На пленарном заседании запланированы выступления министра информации Беларуси Александра Карлюкевича, директора - главного редактора издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрия Жука, председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука.

250 участников из 24 стран собрал в Бресте Международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества"

"Рыньковка", как и отель "Лагуна Янтарная", где состоятся панельные дискуссии, - новые объекты, которые появились в пригороде в последнее десятилетие. И отель Hampton, где разместятся гости медиафорума, построен к 1000-летию города.

Брест преображается на глазах. Реконструированы городские путепроводы. Готовятся к сдаче Дворец правосудия, новые автовокзал и кукольный театр. В ретростиле восстанавливается городской сад. За деньги спонсоров строится необычный фонтан на улице Советской. Завершается масштабная реконструкция археологического музея "Берестье". Участники медиафорума воочию смогут оценить и почувствовать, как изменился город. Для них запланирована экскурсия по Бресту. Ну и, разумеется, посещение мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", где будут возложены цветы к Вечному огню.

Прямая речь

Александр Карлюкевич: На мой взгляд, необходимо также обсудить возможность новых инициатив в развитии СМИ Союзного государства. Фото: Игорь Курашов

Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:

- Мы пригласили серьезную группу экспертов, аналитиков, которые работают в медийном пространстве. Они расскажут об основных вызовах и главных тенденциях в современных СМИ. Для проведения мастер-классов пригласили руководителей белорусских информационных агентств и телевизионных каналов. Будут представители различных телерадиообъединений из других стран. Среди них и генеральный директор российской радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, а также журналист телеканала "ТВ Центр" Роман Бабаян.

На заседании "круглого стола" на тему "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы" планируется участие руководителей союзных средств массовой информации как с российской, так и с белорусской стороны. Эксперты подведут определенные итоги, связанные с медийным участием в строительстве Союзного государства. На мой взгляд, необходимо также обсудить возможность новых инициатив в развитии СМИ Союзного государства.