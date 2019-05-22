Бывшие чиновники взяты под стражу в Киргизии из-за "вора в законе"

Бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов взят под стражу в связи с подозрением в причастности к незаконному освобождению крупного деятеля криминального мира. Немногим ранее силовики арестовали по той же причине бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и советника председателя Госслужбы исполнения наказаний Калыбека Качкыналиева.

Ряд бывших высокопоставленных чиновников стали фигурантами громкого уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами Киргизии по факту досрочного освобождения преступника, занимавшего одну из высших ступеней в иерархии криминального мира и получившего "титул" "вора в законе". На свободе он оказался после того, как ему диагностировали неизлечимое заболевание.

Скандальное дело касается неоднозначной истории шестилетней давности. Тогда - весной 2013 года - из колонии в Киргизии был освобожден один из влиятельных уголовных преступников. Причиной послужил диагноз, согласно которому у "вора" обнаружили рак крови тяжелой степени. Чиновники заверяли, что человек при смерти и жить ему осталось всего около пары недель. Впрочем, больничной койке криминальный деятель предпочел частный самолет. В сопровождении спецназа Госслужбы исполнения наказаний он прибыл в международный аэропорт "Манас", проследовал через VIP-зал и улетел на Кавказ.

Через некоторое время, однако, выяснилось: преступник здравствует и вновь мелькает в криминальных новостях - только теперь в ближнем зарубежье. Онкозаболеванием он, видимо, и не страдал, а анализы либо подделаны, либо принадлежат другому человеку. Суд объявил "симулянта" в международный розыск, несколько чиновников подали в отставку, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Впрочем, чуть позже расследование приостановили. По официальным данным, виновных в произошедшем не нашли. По версии местных СМИ, - из-за того, что в деле стали всплывать фамилии влиятельных игроков местного политбомонда, а также данные о крупных суммах, якобы полученных ими за содействие в освобождении преступника.

Расследование скандального дела в Киргизии возобновили лишь в январе 2019 года. Через несколько недель начали проводить первые аресты. Под стражу взяли врачей и лаборанта, диагностировавших преступнику рак. Параллельно силовики начали вызывать на допросы парламентариев и отставных чиновников, которые могли быть причастны к досрочному освобождению "вора". По словам экс-омбудсмена Турсунбека Акуна, которого вызывали на беседу в правоохранительные органы в минувшую пятницу, круг причастных к освобождению включает в себя и бывших сотрудников аппарата президента.

Подозреваемые чиновники обвиняются в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге.