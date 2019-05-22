Бывшие чиновники взяты под стражу в Киргизии из-за "вора в законе"

Новости

В Перми проверят сообщение об избиении подростками ребенка-инвалида 11:19
Появились первые фото салона нового кроссовера Kia для России 11:12
В Крыму автобус попал в ДТП с двумя МАЗами 11:09
Уральские ученые использовали "вибратор" для производства деталей 11:01
СК начал проверку аварийной школы в Дагестане, где учатся дети 10:58
Донского чиновника по делам инвалидов осудили за крупную взятку 10:51
Кто покажет хоккейный матч Россия - США 10:45
Опубликовано видео с места ликвидации боевиков под Владимиром 10:38
Беларусь и США будут сотрудничать в борьбе с оборотом наркотиков 10:28
Самая продаваемая модель Land Rover серьезно обновилась 10:23
"Невидимые убийцы": в Китае высоко оценили российские системы РЭБ 10:20
На Кубани в ДТП с иномарками погиб человек 10:19
Мультфильм о Хабаровске сняли к 161-летию города 10:16
"Террористы" захватили мост через Амур в Хабаровске 10:12
Замгубернатора Ростовской области отправлен под арест 10:10
Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом 10:08
В центре Москвы провалился грунт 10:03
Ляшко объявил о сборе подписей против роспуска Рады 09:58
В Кемерове начали допрос потерпевших по делу о "Зимней вишне" 09:58
Зарубежные СМИ назвали закупки Россией золота "плохим знаком" 09:41
Какие вопросы обсудят на международном медиафоруме в Бресте 09:40
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле 09:30
В России расширили перечень банков для работы с деньгами дольщиков 09:29
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Венгрию и Словакию 09:23
В вузах откроются новые направления, связанные с цифровизацией 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 10:31
Рубрика: В мире

Бывшие чиновники взяты под стражу в Киргизии из-за "вора в законе"

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов взят под стражу в связи с подозрением в причастности к незаконному освобождению крупного деятеля криминального мира. Немногим ранее силовики арестовали по той же причине бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и советника председателя Госслужбы исполнения наказаний Калыбека Качкыналиева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ряд бывших высокопоставленных чиновников стали фигурантами громкого уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами Киргизии по факту досрочного освобождения преступника, занимавшего одну из высших ступеней в иерархии криминального мира и получившего "титул" "вора в законе". На свободе он оказался после того, как ему диагностировали неизлечимое заболевание.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Киргизия призвала ОДКБ составить единый список террористических групп

Скандальное дело касается неоднозначной истории шестилетней давности. Тогда - весной 2013 года - из колонии в Киргизии был освобожден один из влиятельных уголовных преступников. Причиной послужил диагноз, согласно которому у "вора" обнаружили рак крови тяжелой степени. Чиновники заверяли, что человек при смерти и жить ему осталось всего около пары недель. Впрочем, больничной койке криминальный деятель предпочел частный самолет. В сопровождении спецназа Госслужбы исполнения наказаний он прибыл в международный аэропорт "Манас", проследовал через VIP-зал и улетел на Кавказ.

Через некоторое время, однако, выяснилось: преступник здравствует и вновь мелькает в криминальных новостях - только теперь в ближнем зарубежье. Онкозаболеванием он, видимо, и не страдал, а анализы либо подделаны, либо принадлежат другому человеку. Суд объявил "симулянта" в международный розыск, несколько чиновников подали в отставку, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Впрочем, чуть позже расследование приостановили. По официальным данным, виновных в произошедшем не нашли. По версии местных СМИ, - из-за того, что в деле стали всплывать фамилии влиятельных игроков местного политбомонда, а также данные о крупных суммах, якобы полученных ими за содействие в освобождении преступника.

Руководство Киргизии решило победить бюрократию цифровизацией

Расследование скандального дела в Киргизии возобновили лишь в январе 2019 года. Через несколько недель начали проводить первые аресты. Под стражу взяли врачей и лаборанта, диагностировавших преступнику рак. Параллельно силовики начали вызывать на допросы парламентариев и отставных чиновников, которые могли быть причастны к досрочному освобождению "вора". По словам экс-омбудсмена Турсунбека Акуна, которого вызывали на беседу в правоохранительные органы в минувшую пятницу, круг причастных к освобождению включает в себя и бывших сотрудников аппарата президента.

Подозреваемые чиновники обвиняются в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге.

В мире экс-СССР Киргизия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Венгрию и Словакию
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Четыре австрийских министра ушли в отставку из-за скандала
Кто покажет хоккейный матч Россия - США