ЦБ предложил продлить на год внедрение биометрии для банков

Центробанк предлагает продлить внедрение биометрии для банков с базовой лицензией до конца 2020 года. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

Изначально планировалось, что такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков до конца 2019 года. Новшество несет удобство клиентам и позволит пользоваться финансовыми услугами "на расстоянии".

Пройдя идентификацию в системе, можно будет с помощью голоса и фотографии удаленно открыть счет или заказать выпуск карты. Подтверждать свои биометрические данные клиенты будут на смартфонах, планшетах или компьютерах с использованием камеры и микрофона.

Банки с 1 июля 2018 года начали сбор биометрических данных клиентов. Однако Центробанк хочет дать банкам с базовой лицензией больше времени. С этим предложением Банк России вышел совместно с профильным комитетом ГД по финрынку.

- Для банков с базовой лицензией с точки зрения затрат необходимо получить облачное решение, которое несколько компаний разрабатывают в этом году, - пояснила Скоробогатова.