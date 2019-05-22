"Черная комедия" Квентина Тарантино взорвала Каннский фестиваль

Новая картина Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде" вызвала в Каннах беспрецедентный ажиотаж: девочки в толпах рыдали при одной мысли, что им не удастся увидеть живьем своих кумиров, которыми фильм набит под завязку. Залы, где шли премьерные показы, брали с боями. Бились не зря: Тарантино снял один из своих лучших фильмов последних лет, где сполна утолил и свои, и зрительские синефильские страсти.

Фильм в жанре "черной комедии" считается хитом года уже потому, что в нем снялись Леонардо Ди Каприо в роли звезды телевестернов Рика Далтона и Брэд Питт в роли его дублера-каскадера Клиффорда Бута. Далтон нервничает: его карьера под угрозой, его хотят списать в тираж, и Ди Каприо нашел для своего героя-невротика целую систему забавных повадок, вплоть до нервного заикания, которое, по идее, любого актера ставит на грань профнепригодности. Тарантино делает неуловимо смешным каждый кадр, каждую реплику: что ни эпизод - прикол, стеб, пародия, шарж, капустник.

Отвечая на вопросы журналистов, Ди Каприо назвал картину возвращением к тому эпическому Голливуду, какого уже нет в реальности. Действие происходит в лос-анджелесских студиях и на звездных виллах в 1969 году - время, когда "золотой век" Голливуда шел к закату и завершился трагедией с садистским убийством беременной актрисы Шарон Тэйт бандой Мэнсона. Понятно, что Тарантино, который в "Бесславных ублюдках" укокошил Гитлера в пылающем берлинском кинотеатре, не был бы самим собой, если бы и этот исторический факт не довел до полной неузнаваемости. Но в фильме действуют и обреченная, а пока беззаботная Шарон Тэйт, и ее супруг Роман Полански, и показывает класс кунг-фу юный Брюс Ли, которого, впрочем, одной левой уделывает Брэд Питт. В сущности, это веселая и очень изобретательная сказка о Голливуде, ностальгическое объяснение в любви к утраченному раю, взрывной коктейль из кинодокументов, киноафиш, киноцитат и пародий на них, реальных персонажей киноистории, кувыркающихся в фантазийном мире Тарантино.

Картина исполнена нежности к жанровому кино тех лет, много его цитирует или пародирует, наши любимцы являют завидную физическую и творческую форму, а режиссер азартен, остроумен и до блеска отточил свое умение жонглировать смешным и страшным так, что даже мордобой с кровопусканием выглядит гламурным. Но больше об этом фильме пока не скажу ничего: в своем письме к каннским критикам Тарантино настойчиво просил не раскрывать тайн картины - дать будущим зрителям самим открыть все ее секреты, став такими же первопроходцами, какими мы, счастливцы, только что были.