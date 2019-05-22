"Черная комедия" Квентина Тарантино взорвала Каннский фестиваль

Новости

В МИД высоко оценили роль парламентской дипломатии 14:30
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии 14:20
В Ленобласти нашли владельца вертолета, чуть не севшего на пляж 14:13
Спикер Рады назвал указ Зеленского о роспуске парламента незаконным 14:09
Toyota выпустит новый кроссовер - конкурента Renault Captur 14:09
Собянин провел личный прием граждан 14:08
Тысячи испанских таксистов подали иски против Uber и Cabify 14:04
Под Волгоградом вынесен приговор за убийство из-за громкой музыки 13:48
В Кремле назвали непозволительными ультиматумы США Турции 13:47
В ДНР задержали украинских военных со взрывчаткой 13:47
В Крыму с начала года отдохнули более миллиона туристов 13:45
На сентябрьских выборах в Москве можно будет проголосовать онлайн 13:39
"Примаковские чтения" пройдут 10-11 июня 13:32
В Железноводске грузовик переехал двух отдыхавших на газоне женщин 13:28
Кубанские врачи освоили уникальный метод лечения панкреатита 13:24
В МВФ прокомментировали новость о досрочном отзыве миссии из Киева 13:22
Лавров: Россия готова поддержать Киргизию во всех начинаниях 13:05
Росздравнадзор заблокировал сайт, ставивший диагнозы онлайн 13:05
Сотрудника СБ МВД Дагестана задержали после нападения на полицейского 13:02
Прокуратура Карелии потребовала отправить поджигателя церкви на лечение 13:02
Власти уберут "эротический автобус" из центра Калининграда 12:57
Ученые: на брачный успех самцов напрямую влияют их матери 12:55
Минпромторг предложил изменить механизм работы специнвестконтрактов 12:50
Премьер Беларуси подверг критике ситуацию в экспортной сфере 12:42
ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 13:31
Рубрика: Культура

"Черная комедия" Квентина Тарантино взорвала Каннский фестиваль

Текст: Валерий Кичин
Новая картина Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде" вызвала в Каннах беспрецедентный ажиотаж: девочки в толпах рыдали при одной мысли, что им не удастся увидеть живьем своих кумиров, которыми фильм набит под завязку. Залы, где шли премьерные показы, брали с боями. Бились не зря: Тарантино снял один из своих лучших фильмов последних лет, где сполна утолил и свои, и зрительские синефильские страсти.
Кадр из фильма. Фото: Пресс-служба Каннского фестиваля Кадр из фильма. Фото: Пресс-служба Каннского фестиваля
Кадр из фильма. Фото: Пресс-служба Каннского фестиваля

Фильм в жанре "черной комедии" считается хитом года уже потому, что в нем снялись Леонардо Ди Каприо в роли звезды телевестернов Рика Далтона и Брэд Питт в роли его дублера-каскадера Клиффорда Бута. Далтон нервничает: его карьера под угрозой, его хотят списать в тираж, и Ди Каприо нашел для своего героя-невротика целую систему забавных повадок, вплоть до нервного заикания, которое, по идее, любого актера ставит на грань профнепригодности. Тарантино делает неуловимо смешным каждый кадр, каждую реплику: что ни эпизод - прикол, стеб, пародия, шарж, капустник.

Фото: пресс-служба Каннского фестиваля
На Каннском фестивале прошла новая картина братьев Дарденн

Отвечая на вопросы журналистов, Ди Каприо назвал картину возвращением к тому эпическому Голливуду, какого уже нет в реальности. Действие происходит в лос-анджелесских студиях и на звездных виллах в 1969 году - время, когда "золотой век" Голливуда шел к закату и завершился трагедией с садистским убийством беременной актрисы Шарон Тэйт бандой Мэнсона. Понятно, что Тарантино, который в "Бесславных ублюдках" укокошил Гитлера в пылающем берлинском кинотеатре, не был бы самим собой, если бы и этот исторический факт не довел до полной неузнаваемости. Но в фильме действуют и обреченная, а пока беззаботная Шарон Тэйт, и ее супруг Роман Полански, и показывает класс кунг-фу юный Брюс Ли, которого, впрочем, одной левой уделывает Брэд Питт. В сущности, это веселая и очень изобретательная сказка о Голливуде, ностальгическое объяснение в любви к утраченному раю, взрывной коктейль из кинодокументов, киноафиш, киноцитат и пародий на них, реальных персонажей киноистории, кувыркающихся в фантазийном мире Тарантино.

Картина исполнена нежности к жанровому кино тех лет, много его цитирует или пародирует, наши любимцы являют завидную физическую и творческую форму, а режиссер азартен, остроумен и до блеска отточил свое умение жонглировать смешным и страшным так, что даже мордобой с кровопусканием выглядит гламурным. Но больше об этом фильме пока не скажу ничего: в своем письме к каннским критикам Тарантино настойчиво просил не раскрывать тайн картины - дать будущим зрителям самим открыть все ее секреты, став такими же первопроходцами, какими мы, счастливцы, только что были.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 72-й Каннский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Появилось видео с места ликвидации террористов под Владимиром
МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США
В Думе прокомментировали идею Зеленского о референдуме по отношениям с РФ
Apple правильно отметила на картах Крым после обращения Госдумы
Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом