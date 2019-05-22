CNBC: США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400

США выдвинули Турции ультиматум. Анкаре необходимо в течение двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей F-35 вместо российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". В противном случае Вашингтон обещает самые негативные последствия.

Об этом во вторник сообщил американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники в Госдепартаменте. По их данным, США требуют, чтобы к концу первой недели июня Турция аннулировала закупку С-400. Подчеркивается, что данное предложение Вашингтона является окончательным, иных отсрочек не будет, пишет ТАСС.

"Странам НАТО необходимо поставлять военную технику, которая сочетается с системами НАТО. Российские системы не отвечают этим стандартам", - цитирует телеканал слова источника.

В качестве "реальных и негативных последствий", которые американское правительство обещает Анкаре, называются: исключение из программы F-35, возмещение стоимости 100 заказанных, но не поставленных истребителей, введение американских санкций и наказание по линии НАТО.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений. Эрдоган не раз заявлял, что Анкара не откажется от приобретения российских комплексов С-400, несмотря на сильное давление западных партнеров.

В минувшую пятницу в Стамбуле прошла встреча президента Реджепа Турции Тайипа Эрдогана и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По словам Матвиенко, Эрдоган заверил, что Турция будет выполнять подписанные соглашения и не видит никаких оснований отказываться от закупки российских вооружений, тем более что С-400 - это не оружие нападения, а эффективное современное средство защиты. "Здесь позиция Турции неизменна", - заключила она.