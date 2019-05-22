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22.05.2019 18:05
Рубрика: Экономика

На собрание не ходи

Дачники смогут голосовать в интернете
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Союз садоводов России совместно с правительством прорабатывает идею внедрения интернет-голосования членов садоводческих и огороднических товариществ.
Фото: Михаил Мордасов/ТАСС Фото: Михаил Мордасов/ТАСС
Фото: Михаил Мордасов/ТАСС

По словам председателя Союза садоводов России, члена Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олега Валенчука, внутренние соцопросы показали, что 75 процентов дачников, в том числе и пенсионеры, постоянно пользуются интернетом. Поэтому для них не составит особого труда начать голосовать онлайн.

Фото: Анатолий Жданов/ ТАСС
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О чем речь? Как пояснил Олег Валенчук "Российской газете", сегодня любое решение общего собрания правомочно, если будет собрано не менее 51 процента голосов членов садоводческого или огороднического товарищества. Но собрать такой кворум, отмечает депутат, практически невозможно. Одного обязательно не отпустят с работы, другой застрянет в пробках, а у третьей заболеет ребенок. "Для облегчения принятия важных решений мы и предлагаем узаконить голосование через интернет, - подчеркивает Олег Валенчук. - Причем это должно быть не просто нажатие кнопки на сайте, а онлайн-голосование авторизованных участников через личные кабинеты".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Авторизация пользователей, по мнению Валенчука, позволяет исключить возможность манипуляций и накруток голосов. "Работа по созданию удобного и надежного механизма интернет-голосования начата в 2018 году во взаимодействии с правительством, - уточняет депутат. - В частности, Минэкономразвития России, которое курирует садоводство, ведет разработку единой социальной сети для дачников, объединенной с сервисами электронного правительства. Единая электронная платформа позволит проводить собрания в электронном виде. С помощью этого портала председатель сможет оповещать членов своего СНТ о собрании, заранее публиковать повестку. Здесь же каждый садовод сможет при желании проголосовать заочно. Организовать такое голосование вполне по силам любому СНТ, даже в отдаленных регионах".

Минэкономразвития разрабатывает единую социальную платформу для дачников

Кстати, до конца весенней сессии депутаты должны в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, упрощающий порядок принятия решений об открытии или закрытии банковских счетов садоводческими или огородническими товариществами. Напомним, что вступивший в силу с этого года новый закон о ведении садоводства и огородничества разрешает правлению принимать деньги от дачников только в безналичной форме. Это сделано для того, чтобы исключить нецелевое расходование членских и иных взносов. Но решение об открытии или закрытии счета принимается тоже на общем собрании. Учитывая, что кворум собрать сложно, предлагается разрешить правлению открывать и закрывать счета в банках без решения, принятого на общем собрании.

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