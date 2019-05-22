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Текст:  Татьяна Замахина
16:58 22.05.2019

Для "ипотечных каникул" дадут налоговую льготу

Граждане, которые воспользуются правом на "ипотечные каникулы", получат налоговую льготу. Законопроект прошел первое чтение.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

От НДФЛ будет освобождена материальная выгода, полученная при реализации заемщиком права на получение "каникул". Законопроект на эту тему внесла группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Напомним, что ранее Госдума приняла закон об "ипотечных каникулах". Он дает право гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотеке. Либо может быть уменьшен размер периодических платежей по ипотечному кредиту.

Также устанавливается запрет для кредиторов на обращение взыскания на заложенное имущество в этот период, если оно является единственным жилым помещением заемщика. 

Однако выяснилось, что предоставление заемщику "ипотечных каникул" повлечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием деньгами. Причем по максимальной ставке НДФЛ в 35%. 

В связи с этим и было предложено освободить граждан, которые воспользовались означенным правом, от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах.

- Законопроект важный, он касается большого количества наших граждан и его ждут с нетерпением, - завил на заседании Госдумы ее глава Вячеслав Володин.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Практика, при которой заемщику пришлось бы платить НДФЛ, не соответствует концепции поручения президента России о предоставлении "ипотечных каникул", в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей, отметил он в комментарии журналистам.

По словам Вячеслава Володина, "для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и планируют воспользоваться "ипотечными каникулами", это будет дополнительной финансовой нагрузкой".

Глава нижней палаты напомнил, что "ипотечные каникулы" - это гарантия государства, что человек не останется один на один со своими проблемами, сможет сохранить квартиру и положительную кредитную историю.

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