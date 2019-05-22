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22.05.2019 20:44
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Доцент университета Хельсинки: Потребность в школах с русским языком растет

Текст: Елена Кухтенкова
В Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина в Москве прошли открытые лекции доктора педагогических наук, доцента Университета Хельсинки Екатерины Протасовой.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: iStock
В Монголии русский язык изучается во всех школах

Педагог отметила, что  русскоязычная диаспора сегодня - это около 40 миллионов человек, живущих за рубежом. "Во многих странах есть свои "старые" русские, как в Скандинавии и Финляндии, других странах Европы, Австралии и США, и свои репатрианты, как в Болгарии, Германии, Греции, Израиле, Польше, Финляндии. В последнее время растет число тех, кто учится, тех, кого приглашают на работу, тех, кто сам создает бизнес", - цитирует Протасову пресс-служба вуза.

Специалист приводит в пример очень интересную социологическую картинку, как происходит развитие и образование русскоязычной диаспоры. Сначала люди собираются отметить Новый год, Масленицу или Восьмое марта. Потом начинаются совместные экскурсии, возникают русские кружки, создаются сайты.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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В итоге, когда в сообществе русской диаспоры увеличивается количество молодых семей, возникает потребность в обучении детей. Специально для них организуют кружки, потом детские сады, а затем появляются школы выходного дня, которые расширяются и получают аккредитацию как двуязычные школы полного цикла обучения.

По словам Екатерины Протасовой, количество таких школ увеличивается, они уже открывают старшие классы, как, например, в Германии.

Фото: iStock
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"Представьте себе, в одном штате Калифорния в округе Сакраменто работает несколько начальных школ, принимающих тысячи детей, говорящих по-русски. Потребность двуязычного образования с русским языком очень большая. Обычно качество образования в таких школах высокое, поэтому туда приходят и представители местного населения. Выпускники поступают в престижные гимназии и престижные университеты", -заявляет преподаватель.

Образование в таких школах разделяется на уровни. "Есть школы элитарные, есть обычные. Есть организации, которые были основаны во времена первой русской эмиграции и продолжают традиции дореволюционных школ",  - рассказывает Екатерина.

Общество Образование
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