Двое пострадавших в ДТП в Италии россиян находятся в тяжелом состоянии

Двое граждан России, которые пострадали в ДТП с туристическим автобусом в итальянской области Тоскана, находятся в больнице с тяжелыми травмами. Состояние еще одного туриста из России оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство в Риме.

"Всего в ДТП пострадали 19 россиян, 16 из них будут в скором времени выписаны. Двое находятся в тяжелом состоянии, состоянии одного - средней тяжести", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что российские дипломаты уже находятся в больницах, куда были доставлены пострадавшие, для оказания им необходимой помощи.

В свою очередь в МИД Армении сообщили, что пятеро пострадавших являются гражданами этой республики.

В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что в автобусе во время ДТП находились как минимум 8 граждан Грузии.

"В Италии в туристическом автобусе, который передвигался из Сиены во Флоренцию, во время ДТП находились восемь граждан Грузии. Ни один из них не пострадал. Лишь двое из них были госпитализированы из-за того, что у них был определенный шок после аварии, их здоровью ничего не угрожает", - приводит ТАСС слова официального представителя МИД Грузии Владимира Константиниди.

Напомним, что ДТП произошло утром на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус с туристами съехал с дороги и упал в овраг. Всего в результате ДТП пострадали более 30 пассажиров.