Эксперт рассказал, во что обойдется горожанину содержание велосипеда

Один из наиболее популярных атрибутов здорового образа жизни в современном городе - велосипед, который все чаще и все успешнее заменяет привычный автотранспорт, но еще и дает необходимый заряд бодрости и сил. Велосипед - это не просто модно, но еще и удобно, полезно и здорово.

Перед началом велосезона эксперт портала "Вечерняя Москва" коллекционер велосипедов Олег Мятиев напомнил о необходимых расходах, которые продлят срок эксплуатации вашего двухколесного друга и сделают поездку на нем комфортной.

Итак, один из самых важных девайсов велосипедиста - набор инструментов, которые помогут подтянуть цепь или изменить высоту руля - от 1000 рублей.

Дисковые тормоза, которые лучше, чем ободные, работают в сырую погоду, обойдутся не дешевле 4000 рублей.

Комфортное и безопасное детское кресло, если в семье есть малыш, будет стоить от 2500 рублей.

Велобагажник, который позволит разместить груз до 10 кг, может стоить от 3000 рублей.

Велосумка для крупного ии нестандартного багажа - от 2000 рублей.

Светоотражатели-катафоты на переднее и заднее колесо, а также дополнительно на спицы позволят другим участникам дорожного движения вовремя заметить велосипедиста и будут стоить от 200 рублей за штуку.

Светодиодные фонари для езды в темное время суток - от 3000 рублей.

Покрышки в зависимости от сезона и дорожного покрытия - от 400 рублей.