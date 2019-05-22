Эксперты составили перечень портящих зрение продуктов

Питание - один из факторов, которые способствуют хорошему зрению: чем оно разнообразнее, тем больше витаминов и микроэлементов поступит в организм. Однако некоторые продукты, а вернее, их бесконтрольное употребление могут нанести глазам непоправимый вред. Опрошенные изданием "АиФ" диетологи и врачи составили список потенциально опасных для зрения продуктов.

Первое место в нем занимает - приготовленный из пшеничной муки высшего сорта белый хлеб. В нем много рафинированного крахмала, который заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина. А он в больших количествах негативно влияет на глазное яблоко и способствует развитию близорукости. Большое количество кофе и алкоголя сужает сосуды и нарушает кровообращение глаз. Кроме того, спиртное также воздействует на определенные участки коры головного мозга, влияющих на зрительное восприятие человека.

"Мусорная еда" - разнообразные бургеры, газировка, чипсы, сухарики, сладости и соусы, которые содержат большое количество пищевых добавок, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, консервантов и так далее. Е-добавки негативно влияют на весь организм в целом, в том числе и на органы зрения.

Быстрые углеводы - булочки, сладости, макароны и рафинированный рис. Они также вызывают повышенную выработку инсулина, к тому же негативно воздействуют на сетчатку глаза, вызывая ее разрушение.

Соль - она нужна организму, но только в ограниченных количествах - не более шести граммов в сутки. Избыточное количество соли задерживает выведение жидкости из организма и может повысить внутриглазное давление, что приведет к серьезным проблемам со зрением вплоть до катаракты.

К счастью, кроме вредных для зрения продуктов, есть еще продукты - защитники глаз.

- Прежде всего это витамины А, группы В и лютеин. За счет улучшения кровоснабжения они оказывают полезное действие на питание тканей сетчатки, прозрачность хрусталика. Ведь чем лучше обеспечение тканей глаза кровью и кислородом, тем меньше застойных явлений и ниже риск заболеваний глаз. А когда в рационе систематически не хватает витаминов А, В1 и РР (человек не ест рыбу, сливочное масло, яйца), снижается зрение в ситуации низкой освещенности, - говорит врач-диетолог "Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи" Екатерина Бурляева.

Конечно, не стоит думать, что если человек каждый день будет есть только полезные для зрения продукты, то у него никогда не будет заболеваний глаз. Тем не менее глаза можно "подкормить". Для этого подойдет черника, морковь, сладкий перец, шпинат, брюссельская капуста.

- Рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, сельдь). Тоже содержит витамин А, а также полиненасыщенные жирные кислоты. Аминокислоты (триптофан, лизин, таурин) способствуют нормальному функционированию глаз и нервной системы. Рыба, особенно красная, помогает для профилактики "синдрома сухого глаза". Регулярное употребление рыбы помогает сохранить остроту зрения в пожилом возрасте, способствуя защите от дегенеративных заболеваний сетчатки глаза. Не забывайте есть рыбу 2-3 раза в неделю, - считает Екатерина Бурляева.