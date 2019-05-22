ФИФА отказалась от расширения числа участников ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) отказались от идеи расширения числа участников предстоящего чемпионата мира в Катаре.

В финальной стадии турнира сыграют 32 команды, а не 48. В связи с тем, что формат соревнований не претерпел изменений, ФИФА также отказалась от намерения провести несколько встреч первенства планеты за пределами Катара.

Таким образом следующий чемпионат мира станет последним в истории, в котором примут участие 32 команды. Начиная с ЧМ-2026, который пройдет в Мексике, Канаде и США, бороться за главный футбольный трофей будут 48 сборных.

В финальном турнире ЧМ-2026 будут 16 групп по три участника в каждой из них. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. В целом, количество матчей первенства планеты увеличится с 64 до 80.