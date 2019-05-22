Фонд "Сколково" высоко оценил потенциал белорусских стартапов

Научный и технологический прогресс, который сопровождает исследовательские прорывы Беларуси, получает регулярно высший балл у коллег в технопарке "Сколково". Неслучайно национальный технологический университет (БГТУ) стал первым вузом на пространстве Содружества, который обладает аккредитацией оператора центра коллективного пользования в этом мозговом центре Союзного государства.

Об этом 22 мая заявил старший вице-президент фонда "Сколково" по инвестициям Кирилл Каем перед подписанием договора о сотрудничестве с БГТУ. Документ предусматривает использование научно-технического белорусского оборудования для проведения стартапов студентами и учеными стран СНГ. "Благодаря этой синергии мы сокращаем время разработки, а стартап получает хороший результат", - констатировал Каем. Он пояснил, что "Сколково" предоставляет место и необходимый сервис для инновационных компаний, чтобы они успешно развивали свои технологические активы и корпоративную структуру. Сейчас в нем насчитывается уже 250 резидентов.

Коллеги по Союзному государству, благодаря наличию высококвалифицированных кадров своего вуза, смогут впредь установить новые контакты и реализовать перспективные инвестиционные проекты. Центр коллективного пользования, пояснил Каем, либо предоставляет доступ к своему оборудованию, либо проводит по заказу часть научно-исследовательских работ, для которых стартапу пришлось бы, например, строить лабораторию. В качестве примера он привел работу белорусского инжинирингового центра EnCata. Российские стартапы фонда "Сколково" размещают у него заказы примерно на $1 млн в год.

Остается только напомнить, что БГТУ справедливо считается крупнейшим многопрофильным центром, который готовит специалистов для производственной и социальной сфер экономики более чем по 90 специальностям и специализациям высшего образования. Кроме того, минский вуз стал базовой организацией СНГ по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности.