Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" начал поступать в войска

В ракетные войска стратегического назначения (РВСН) взамен советских ракетных установок, которые выводятся из боевого состава, впервые начали поступать новейшие ракетные комплексы "Авангард". Такое заявление 22 мая сделал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Авангард" - одна из оружейных новинок, презентованных в прошлом году президентом России Владимиром Путиным. Критики тогда еще посмеивались в духе, что оружие, о котором говорил российский лидер, якобы существует только на картинках и в мультиках. Но прошло меньше года, и большинство из представленных тогда оружейных систем либо проходят испытания, либо уже поступают в войска.

Крылатый блок летит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы

По словам генерала Каракаева, инфраструктуру для постановки ракетного полка с "Авангардом" заблаговременно развернули в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области. Полк заступит на боевое дежурство к концу этого года.

"Ракетные войска находятся на определенном историческом этапе, когда из боевого состава выводятся последние ракетные комплексы производства СССР. В то же время удалось создать основу производства новых ракетных комплексов полностью российской кооперации промышленности, которые уже введены в боевой состав РВСН", - сказал Каракаев.

Ракетный комплекс "Авангард" с жидкостной баллистической ракетой разработан в качестве ответной меры на выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и развертывание глобальной системы ПРО США. Его главной особенностью является использование в составе межконтинентальной баллистической ракеты принципиально нового боевого оснащения - планирующего крылатого боевого блока. В отличие от традиционных боевых блоков МБР, которые летят к цели по баллистической траектории с высотой в апогее порядка 1500 км, планирующий крылатый блок совершает полет на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы.

Он движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз. Конструкция и материалы корпуса планирующего блока позволяют ему выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов.

При этом сохраняются стабильные аэродинамические характеристики и возможность устойчивого управления на всей траектории полета.

В итоге получается, что сбить управляемый крылатый блок комплекса практически невозможно, так как сложно рассчитать встречный курс или стрелять ему вдогонку. При этом скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше - 30 чисел Маха.

По словам военных экспертов, разработка гиперзвукового крылатого блока, материалов и технологий его изготовления явилась настоящим техническим прорывом в ракетно-космической отрасли.

Президент Владимир Путин даже сравнивал создание "Авангарда" по своему значению с запуском первого искусственного спутника Земли.

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О Шонесси не так давно заявил, что российский ракетный комплекс "Авангард" способен обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине страны через 15 минут после запуска.